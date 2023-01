Neuer kultimer von Studiosus

Ein Schwerpunkt des neuen kultimer-Programms liegt auf Reisen in die Natur mit mehr als zwölf Angeboten. So bietet Studiosus beispielsweise Reisen mit Titeln wie: "Frühlingspracht auf Kreta erwandern, Tulpenblüte in Istanbul erleben, die königlichen Gewächshäuser in Brüssel erkunden oder die Fjorde Norwegens zur Obstblüte entdecken". Darüber hinaus werden im neuen kultimer Reisespecials wie „‘Madame Butterfly‘ in Bregenz“, „Ostern in Sorrent“ und „Patio-Festival in Córdoba“ vorgestellt. Alle Reisen sind ab sofort online buchbar, die gedruckte Version des kultimer werde noch im Jänner zugestellt.

Reisebeispiel: Obstblüte an Norwegens Fjorden

Bei der achttägigen kultimer-Reise „Obstblüte an den Fjorden“ können Studiosus-Gäste Norwegens spektakuläre Meeresarme zu dieser einmaligen Jahreszeit erleben. Start- und Endpunkt der Route ist dabei die Stadt Bergen im Westen Norwegens. Von dort aus geht es per Bus und Boot auf Erkundungstour in die Welt der Fjorde – Begegnung mit einem Obstbauern und Besuche in Museen, die Klimawandel und Umweltpolitik veranschaulichen, inklusive. Neben dem Sognefjord und dem Hardangerfjord mit einem der schönsten Wasserfälle des Landes entdecken die Studiosus-Gäste mit ihrer Reiseleiterin auch den Naeröyfjord, der zum UNESCO-Welterbe gehört. Ein Reisetermin wird dabei in Begleitung eines Fotografen durchgeführt. Er zeigt einem in Workshops wie das Naturschauspiel am Fjord am besten in Szene gesetzt werden kann.

Die kultimer-Reise nach Norwegen ist inklusive Flug, Hotelübernachtungen, Frühstück und sechs Abendessen, Busrundreise, Fährt- und Bootsfahrten sowie der speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleitung ab 2.785 EUR pro Person im Doppelzimmer buchbar. Ebenfalls im Preis inbegriffen ist die Bahnanreise 1. Klasse zum/vom Abflugsort von jedem Bahnhof in Österreich und Deutschland. Reisetermine: 10. bis 17. Mai, 17. bis 24. Mai (in Begleitung eines Fotografen) und 24. bis 31. Mai. Näherer Informationen zur Reise unter: www.studiosus.com/15N6

Ausgezeichneter Klimaschutz

Wie tip-online.at berichtete, ist Studiosus Ende 2022 für sein Klimaschutzengagement und die Vollkompensation der Reisen mit der EcoTrophea des Deutschen Reiseverbands (DRV) ausgezeichnet worden. Mehr Informationen dazu gibt es auch unter: www.studiosus.com/nachhaltig-reisen/auszeichnungen (red)