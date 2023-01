Airport Klagenfurt: Optimistischer Ausblick auf 2023

Wie der Airport Klagenfurt in einer Aussendung mitteilte, habe der Flughafen "den Turnaround im zurückliegenden Jahr geschafft" und befinde sich nun wieder auf Wachstumskurs. Insgesamt wurden im Jahr 2022 82.562 Passagiere abgefertigt. Für 2023 erwartet Airport-Klagenfurt-Geschäftsführer Nils Witt durch neue Verbindungen von Eurowings, Ryanair, dem neuen Home Carrier LILIAIR sowie Frequenzsteigerungen im bestehenden Streckennetz mit 250.000 Passagiere mehr als dreimal so viele Fluggäste.

Passagierzahlen 2022

Obwohl das erste Quartal 2022 noch von Restriktionen durch die Pandemie gekennzeichnet war, die deutliche Auswirkungen auf den Flugverkehr hatten, wurden insgesamt 82.562 Passagiere abgefertigt. Weitere Herausforderungen wie Ressourcenknappheit und Personalmangel beschäftigten Fluglinien während der Sommermonate in ganz Europa und führten zu erheblichen Flugausfällen.

Bereits im Juni 2022 nutzten 10.311 Fluggäste den Airport Klagenfurt. Der Rekordwert wurde im Dezember 2022 mit 10.606 Passagieren verzeichnet. Im vierten Quartal 2022 zeichnete sich eine konstant positive Entwicklung ab.

Ausblick & Erwartungen für 2023

„Ryanair hat mit attraktiven, neuen Linienverbindungen ab November 2022 wesentlich zur positiven Entwicklung am Airport Klagenfurt beigetragen. Das Comeback von Eurowings und die Hub-Anbindung durch Austrian Airlines beflügeln die Passagierzahlen nachhaltig. Mit LILIAIR hebt 2023 ein neuer Home Carrier zum wichtigen Drehkreuz Frankfurt sowie nach München und Hamburg ab, Austrian Airlines und Eurowings erhöhen ihre Frequenzen“, fasst Airport-Klagenfurt-Geschäftsführer Nils Witt zusammen. Und ergänzt: „Die intensiven gemeinsamen Anstrengungen während der Pandemiejahre ermöglichen es, dass wir gemeinsam mit den Airlines zuversichtlich in das neue Jahr blicken können. Für 2023 erwarten wir mehr als 250.000 Passagiere.“

Neue Verbindung & LILIAIR-Start

Bereits mit Beginn des Sommerflugplans hebt Ryanair bis zu dreimal wöchentlich nach Palma de Mallorca und zweimal pro Woche nach Alicante in Spanien ab. Außerdem wird London Stansted aufgrund der guten Auslastung ab sofort ganzjährig angeflogen. Springer Reisen bringt Urlauber im Charter von Mai bis September 2023 jeweils freitags und samstags auf die griechischen Urlaubsinseln Skiathos und Paros.

Zu einer weiteren langfristig positiven Entwicklung des Airport Klagenfurt soll die Aufnahme des Flugbetriebs von LILIAIR ab April 2023 beitragen. Ab dann verbindet der neue Home Carrier Klagenfurt täglich in attraktiven Tagesrandverbindungen mit dem Drehkreuz Frankfurt sowie dreimal wöchentlich mit Hamburg und München. In Frankfurt und München bieten sich optimale Anschlüsse an den Interkontinental- und Europaverkehr, von denen sowohl Geschäftsreisende als auch der Kärntner Tourismus profitieren sollen.

Die Verbindungen im Überblick

Folgende Destinationen werden vom Airport Klagenfurt aus im Jahr 2023 direkt angeflogen:

Alicante (ALC): Ryanair mehrmals wöchentlich

Brüssel (CRL): Ryanair zweimal wöchentlich

Dublin (DUB): Ryanair zweimal wöchentlich

Frankfurt (FRA): LILIAIR täglich

Hamburg (HAM): LILIAIR mehrmals wöchentlich

Köln (CGN): Eurowings bis zu viermal wöchentlich

London (STN): Ryanair mehrmals wöchentlich

Manchester (MAN): Ryanair wöchentlich

München (MUC): LILIAIR mehrmals wöchentlich

Palma de Mallorca (PMI): Ryanair bis zu dreimal wöchentlich

Paros (PAS): Springer Reisen einmal wöchentlich

Skiathos (JSI): Springer Reisen einmal wöchentlich

Wien (VIE): Austrian Airlines mehrmals täglich

weitere Kurzprogramme wie u.a. Funchal (FNC, GRUBER Reisen), Rotterdam (RTM, Transavia), Thessaloniki (SKG, Seniorenreisen) etc.

Weitere Informationen unter: www.airport-klagenfurt.at (red)