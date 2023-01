Schauinsland-reisen: Abenteuerliche Infotour nach Ras Al Khaimah

Ende Februar haben sie im Arabischen Emirat Ras Al Khaimah unter anderem die Möglichkeit aus fast 2.000 Metern Höhe mit der längsten Zipline der Welt zu fliegen. „Wer sich mit uns auf diese besondere Reise begibt, sollte also keine Höhenangst haben“, sagt Nadja Peters, Leiterin des Teams Schulungen und Events bei schauinsland-reisen.

Das Emirat Ras Al Khaimah hat neben seiner besonderen Landschaft und der unendlich scheinenden Wüste auch großartige Strände und eine Vielfalt an besonderen Ausflugsmöglichkeiten zu bieten. Die ReiseverkäuferInnen können sich vom 23. bis zum 28. Februar selbst davon überzeugen. Dann veranstaltet schauinsland-reisen gemeinsam mit seinen Partnern, dem Fremdenverkehrsamt Ras Al Khaimah und der Fluggesellschaft Emirates, eine besondere Adventure Tour.

Actionreiches Programm

Auf dem Programm steht zum Beispiel eine Hiking-Tour durch das Jebel Jais Gebirge. Außerdem geht es mit der längsten Zipline der Welt hoch hinaus. Mit bis zu 150 km/h führt sie vom fast 2.000 Meter hohen Berg Jebel Jais über eine fast vier Kilometer lange Strecke hinunter ins Tal. Mit dem Rücken an einem Stahlseil hängend hat man dabei das Gefühl, in rasender Geschwindigkeit wie ein Vogel über die Landschaft zu fliegen. „Die Zipline gehört zu den besonderen Ausflugs-Highlights in der Region“, erklärt Nadja Peters, die schon selbst mit der Zipline über das Gebirge geflogen ist. „Deshalb möchten wir allen interessierten Agents die Möglichkeit geben, diese besondere Aktivität selbst auszuprobieren.“

Auf der Inforeise lernen die ReisebüromitarbeiterInnen auch die besondere Hotellerie in Ras Al Khaimah kennen. Sie wohnen zwei Nächte im 5-Sterne Double Tree by Hilton Resort & Spa Marjan Island sowie drei Nächte im 5-Sterne Mövenpick Resort Al Marjan Island und erhalten während der Reise eine Vollpension Plus-Verpflegung. Die Flüge werden ab/bis Düsseldorf, Frankfurt oder München nach Dubai angeboten. Die Kosten liegen bei 449 EUR im halben Doppel- und 599 EUR im Einzelzimmer. Wer an den Ausflügen teilnehmen möchte, sollte sportlich fit und frei von Höhenangst sein. Nähere Infos dazu sowie die Anmeldemöglichkeit zur Adventure Tour gibt es ab sofort HIER.