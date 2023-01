Kein akuter Gäste-Ansturm aus China

Vor dem Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 war Europa ein beliebtes Reiseziel für China. Chinesische Bürger sorgten im letzten Vorcoronajahr 2019 laut Daten der Eurostat für mehr als 22 Mio. Übernachtungen in der EU-27. 2019 waren in Österreich 1,42 Mio. Übernachtungen auf chinesische Touristen entfallen, rund 1 Mio. davon, also zwei Drittel, auf die Sommersaison, so Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Corona bringt Tourismus aus China zum Erliegen

Mehr Übernachtungen von chinesischen Touristen verzeichneten nur Italien (5,36 Mio. Übernachtungen), Frankreich (3,47 Mio. Übernachtungen), Spanien (2,94 Mio. Übernachtungen) und Deutschland (2,89 Mio. Übernachtungen). Im Zuge der Coronakrise und der chinesischen Null-Covid-Politik brach die Zahl der Touristen aus China ab 2020 deutlich ein. 2020 verzeichnete die gesamte EU-27 nur rund 3 Mio. Übernachtungen chinesischer Touristen. 2021 ging die Zahl auf rund 1,6 Mio. zurück. Für 2022 liegen bei Eurostat noch keine Daten vor.

Ende der Maßnahmen

Anfang Dezember 2022 hat die chinesische Regierung nach massivem Druck der Bevölkerung ihre Null-Covid-Politik aufgehoben. Seitdem steigt die Zahl der Corona-Infektionen in China massiv. Vor wenigen Tagen hatte Peking auch das Ende der Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland angekündigt und damit einen Ansturm auf Flugtickets ausgelöst.

Vor diesem Hintergrund beraten die EU-Staaten am heutigen Mittwoch darüber, wie mit aus China kommenden Reisenden umgegangen werden soll. Schweden, das am 1. Jänner die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat, will sich für eine gemeinsame Strategie mit Blick auf mögliche Einreisebeschränkungen einsetzen. Zahlreiche Länder, darunter die EU-Mitglieder Frankreich, Italien und Spanien sowie Großbritannien, die USA, Israel und Südkorea, Australien und Kanada, haben bereits verpflichtende Corona-Tests für aus China kommende Reisende angeordnet.

Österreich sieht keinen Handlungsbedarf

In Österreich stehen die Politik und Tourismuswirtschaft der Sorge um chinesische Reisende, die bald wieder nach Europa strömen könnten, etwas gelassener gegenüber. Außenminister Alexander Schallenberg hielt am Montag keine Regelungen für notwendig. Weiters betonte Kraus-Winkler gegenüber der APA, „die Kirche gehört im Dorf gelassen". Bis hierzulande wieder mehr Chinesen eintreffen werden, vergingen noch einige Monate - und in denen auch die aktuelle Omikron-Welle in China, so Kraus-Winkler. Von der EU erwartet sie sich vom heutigen Treffen ein einhelliges Vorgehen. Eine gute Teststrategie mache Sinn.

Willkommene Gäste

Ähnlich sieht das der Vorsitzende der Österreichischen Hoteliervereinigung Walter Veit. Das Ende der Reisebeschränkungen in China sei in heimischen Hotels bisher noch nicht spürbar. „Wir rechnen aber damit, dass sie wieder kommen werden", sagte Veit im Ö1-Morgenjournal des ORF. Reisen aus China seien oft über Veranstalter organisiert und bräuchten daher mehr Vorlaufzeit. Dass die chinesischen Touristen nach Österreich zurückkehren werden, davon geht man in der Branche jedenfalls fix aus. „Tatsche ist, wir brauchen den chinesischen Gast und wenn sie kommen dürfen, dann sind sie genauso willkommen wie alle anderen," so Veit. (APA/red)