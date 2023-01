Air France - Rendezvous mit den besten Angeboten

Für den Buchungszeitraum 4. bis 24. Jänner 2023 hat Air France Sonderpreise aufgelegt. So geht es zum Beispiel ab 479 EUR nach New York und ab 559 EUR nach Miami oder Los Angeles. Havanna ist ab 594 EUR buchbar, Punta Cana ab 630 EUR. In Mittelamerika geht es ab 523 EUR nach Cancun oder ab 550 EUR nach Panama Stadt. Reisende nach Paris können sich auf einen Sonderpreis von ab 110 EUR freuen.

Die Tarife unterliegen besonderen Anwendungsbestimmungen und gelten für Hin- und Rückflüge in der Economy Class, einschließlich Steuern und Gebühren. Der Reisezeitraum startet ab sofort und endet mit dem 30. Juni 2023. (red)