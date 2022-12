Im druckfrischen Katalog "Länder & Städte 2023" von Gruber-Reisen finden reiselustige Globetrotter einen Mix aus klassischen Dauerbrennern und neuen, spannenden Zielen in über 30 Ländern.

Gereist wird dabei in modernen Bussen der Luxusklasse, komfortabel ausgestattet und mit großem Sitzabstand. Begleitet werden die Reisen von qualifizierten Reiseleitern, die ihre Reisegäste während der gesamten Reise mit Informationen, Tipps und Insiderwissen versorgen. Reisen verbindet und so sind auch Singles in den jeweiligen Reisegruppen bestens aufgehoben. Gruppen ab 8 Personen können sich über eine attraktive Gruppenermäßigung freuen.

Ioannis Afukatudis, Geschäftsführung Gruber-Reisen Veranstalter: „Neben der großen Auswahl an Rundreisen sorgt Gruber-Reisen auch 2023 mit den Flügen ab Graz wieder für eine möglichst kurze Anreise. Im Mai kann man tolle Destinationen wie Granada, Dubrovnik, Madeira oder Hamburg besuchen. Empfehlenswert sind auch die Rundreisen durch das sehenswerte Norddeutschland, bei denen Hamburg als Ausgangspunkt dient - alles ab Graz."

Reisetipps für 2023

Höhepunkt des Reisejahres 2023 ist wieder die große Reise „Nordkap, Lofoten und Geiranger“, mit bequemer Fluganreise ab Graz und der Rundreise im Gruber-Komfortbus. Darüber hinaus stehen Reisenden im kommenden Jahr auch vier neue Destinationen mit Sonderchartern ab Graz zur Verfügung:

Vier neue Destinationen:

Granada, „die Perle Andalusiens“ zum Staatsfeiertag:

Granada, im Dialekt der Andalusier kurz Graná, ruft wie auf Knopfdruck alle Andalusien-Klischees ins Gedächtnis. Tapasbars, Flamencomusik, weiße Gassen und maurische Pracht sind hier an der Tagesordnung. Der Citytrip vom 28. April bis 1. Mai nonstop ab Graz empfiehlt sich zudem optimal für Urlaubstage-Sparer beziehungsweise auch für Betriebsausflüge, da er sich aufgrund des Abflugs am Freitagabend und der Heimreise am 1. Mai ohne einen Urlaubstag verwirklichen lässt.

Dubrovnik zu Christi Himmelfahrt:

Ein tolles Bade- und Städteerlebnis erwartet Kunden vom 18. bis 21. Mai in Dubrovnik, das durch seine südliche Lage mit frühsommerlichen Temperaturen lockt. Hier kann man erste Badetage an herrlichen Stränden mit türkisblauem Wasser erleben und sich gleichzeitig auf die historischen Spuren des eindrucksvollen UNESCO-Weltkulturerbes begeben.

Citytrip Hamburg und die schönsten Seiten Norddeutschlands:

Zwei Sondercharter zum Feiertagstermin im Mai 2023 direkt ab/bis Graz nach Hamburg bieten nicht nur Gelegenheit die Hansestadt, sondern auch Norddeutschland in all seiner Vielfalt und Faszination kennenzulernen. Dafür bietet Gruber-Reisen gleich vier verschiedenen Routen:

Auf der Reise „Hansestädte & Lüneburger Heide“ besuchen Reisende Bremen, Lübeck und Lüneburg. Die märchenhaften Städte und die Magie der einmaligen Naturlandschaft der Lüneburger Heide werden verzaubern.

„Moin, Moin!“ heißt es auf der Reise nach Ostfriesland. Ostfriesischer Humor, der besondere Menschenschlag und eine eigene Sprache und Kultur machen diese Region Norddeutschlands einzigartig.

Technikbegeisterte kommen auf der „Technikreise Norddeutschland“ auf ihre Kosten. Bei dieser Reise erleben sie die Produktionsstätten der größten Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe, die Containerriesen im Hamburger Hafen und vieles mehr.

Für Kunden die es ans Meer zieht bietet Gruber-Reisen einen Trip in die Hansestädte der Nord- und Ostsee und auf die Insel Rügen.

Frühlingsinsel Madeira:

Aufgrund der ausgezeichneten Erfolge in den letzten Jahren wird die beliebte Insel Madeira im Mai wieder mit Flügen ab Graz und ab Klagenfurt angeboten.

Städteflüge zu Feiertags- und Sonderterminen

Ein eigener Städteflugfolder widmet sich einem umfangreichen Angebot an Städteflügen zu Feiertags- und Sonderterminen mit den schönsten Metropolen Europas, wie beispielsweise Amsterdam, Barcelona, Nizza und viele mehr.

Sorglos-Paket: Neu für Sonderflüge

Neben dem bekannten Sorglos-Paket für Bus- und Flugpauschalen wurde dieses nun auch für die Sonderflüge 2023 geschnürt: um 80 EUR pro Buchung ist die Reise bis 14 Tage vor Abreise kostenfrei stornierbar bzw. gilt ein Preisschutz für etwaige Erhöhungen von Treibstoffkosten.

Danke an treue Kunden

Vorgestellt wird der neue Katalog im Rahmen der schon traditionellen Dankeschönfahrt. Diesmal führt die beliebte Tagesreise nach Wien ins wiedereröffnete Parlament und zu „Schwedenbomben Niemetz“.

Weitere Infos und Kataloge unter: www.gruberreisen.at/kataloge-folder/ (red)