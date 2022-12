Dertour Campus Live in Israel

Für insgesamt neun ReisebüromitarbeiterInnen ging es im November per Direktflug ab Wien nach Tel Aviv und von dort weiter per Bustransfer nach Jerusalem, in die Heilige Stadt. Begleitet wurden die TeilnehmerInnen dabei von Malin Kainz, Sales Promoter Austria EL AL Israel Airlines sowie Claudia Staindel, Key Account Ost Dertour Austria & Rewe Austria Touristik. Zu den Highlights in Jerusalem zählten: der Tempelberg mit dem Schrein des Felsendoms, die historische Klagemauer, die al-Aqsa-Moschee sowie der Besuch der Grabeskirche. Bevor es wieder nach Tel Aviv ging, besuchte die Gruppe auch noch die Judäische Wüste, wo ein Schlammbad im Toten Meer natürlich nicht fehlen durfte. Besichtigungen in Tel Aviv, der "Weißen Stadt am Mittelmeer", sowie der historischen Hafenstadt Jaffa standen selbstverständlich ebenfalls auf dem Reiseprogramm.

"Noch nie zuvor besuchte ich ein Land, indem sich Kulturen, Sprachen, Ethnien und Menschen aus sämtlichen Teilen dieser Welt so vermischen wie in Israel. Danke für dieses tolle Erlebnis mit dieser netten Gruppe, die Tour war gut geplant und bestens begleitet von der lieben Claudia Staindel“, resümiert Laura Eichtinger, Gruber Reisen St. Lorenzen, die zum ersten Mal in Israel war.

Bei der Reise außerdem dabei waren: Petra Luif, Komet Reisen-Pinkafeld; Maria Eisl, OnTour-Christian Bruckmüller Reisebüro GmbH Wien; Sophie Strasser, Weltweitreisen Eugendorf; Anita Riba, TUI Wien; Laura Eichtinger, Gruber Reisen St. Lorenzen; Fiona Meinhardt-Kasparek, ÖAMTC Reisen Villach; Astrid Thoeringer, Raiffeisen Reisen Wien; Guenther Gausch, Consul Reisen Wels und Natascha Schweiger-Nemec, Nemec Reisen Neunkirchen. (red)