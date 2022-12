FH Salzburg: Air France & Transavia starten in den Winter

Die letzten Monate mit steigendem Reiseverkehr und mehr Passagieren waren bereits ein deutliches Zeichen für die langsame Erholung des europäischen Luftverkehrs nach 2 Jahren Pandemie. Die Erwartungen für einen erfolgreichen Winter mit vielen Gästen sind nicht nur bei den Touristikern in unserer EuRegio Region hoch, auch am Flughafen Salzburg werden wieder mehr Gäste aus den traditionellen Quellländern erwartet.

„Es wird eine Wintersaison ohne Reiseeinschränkungen wie in den letzten zwei Jahren, da bin ich mir sicher. Wir steuern Ziele in 19 Ländern an und bringen viele Wintergäste in die EuRegio Salzburg-Bayern, damit werden wir schon beinahe die Zahlen von 2019 erreichen. Ganz besonders freue ich mich über die neue Strecke nach Paris mit Air France HOP, die letzten Samstag ihren ersten Flug hatte und die Brüssel Verbindung mit Transavia, die wir kommenden Mittwoch in Salzburg begrüßen dürfen,“ so Flughafenprokurist Christopher Losmann.

Weitere Winterflüge ab Salzburg

Das umfangreiche Winterflugprogramm 2022/23 des Flughafen Salzburg bietet Reisenden neben den neuen Städteflügen auch zahlreiche Ziele im Süden, darunter Ägypten, die Türkei, die Kanaren oder die Arabischen Emirate. Aber auch nördliche Destinationen wie z.B. Island, Schweden, Dänemark, Finnland oder Großbritannien und Irland werden im Winter angeflogen. Der tip-online.at Artikel dazu HIER. (red)