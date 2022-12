Die Lilihill Group, auch Mehrheitseigentümer des Airport Klagenfurt, hat heute Details zur neuen Ailine Liliair bekannt gegeben. Gestartet werde der Aussendung zufolge, im April 2023 mit zwei Flugzeugen des Typs CRJ900, die Platz für 90 Passagiere bieten. Zu Beginn seien Tagesrandverbindung zur deutschen Wirtschaftsmetropole und dem Luftfahrtdrehkreuz Frankfurt, sowie Verbindungen nach Hamburg und München geplant.

Tickets können ab Jänner 2023 auf der Website www.liliair.com vorreserviert werden. Ab März 2023 können Buchungen sowohl telefonisch als auch online und in weiterer Folge direkt vor Ort am Heimatflughafen in Klagenfurt getätigt werden.

„Liliair bietet ein effizientes, zuverlässiges und freundliches Angebot für Reisende aus der gesamten Alpen-Adria-Region. Von den direkten und pünktlichen Verbindungen wird der gesamte Wirtschaftsraum profitieren. Klagenfurt wird als Destination für Geschäftsreisen und Meetings aufgewertet werden“, kündigt Liliair-Geschäftsführer Dieter Kandlhofer bei einem Mediengespräch am Dienstagvormittag am Airport Klagenfurt an.

Nachhaltigkeit im Fokus

Zu Beginn sollen bis zu 50.000 Passagiere pro Jahr an Bord begrüßt werden. Die zweistrahligen Jets des kanadischen Hersteller Bombardier mit einem maximalen Startgewicht von 36,5 Tonnen haben geringere Betriebskosten als vergleichbare Jet-Flugzeuge für den Kurz- und Mittelstreckenverkehr. Die beiden Maschinen sind bisher bei einer großen und renommierten europäischen Fluggesellschaft geflogen und werden nun für Liliair von einem Flugbetriebspartner geleast und betrieben. Bereits 2030 möchte Liliair als Vorreiter für nachhaltigen Flugverkehr CO2-neutral fliegen, wenn flugbetriebliche Vorschriften das auch möglich machen.

„Sowohl im Geschäftsreiseverkehr als insbesondere auch im touristischen Segment zeichnet sich ein starker Aufholbedarf ab. Als Convenience Business Carrier startet Liliair mit einem neuen Angebot für die Mobilitätsbedürfnisse der ganzen Region durch. Die effiziente Anbindung an die großen deutschen Hubs Frankfurt und München verkürzt Reisezeiten enorm. Der Airport Klagenfurt bietet mit seiner Infrastruktur und den kurzen Wegen optimale Voraussetzungen für Geschäftsreisende“, erklärt Peter Malanik, Senior Aviation Advisor der Lilihill Group, der das Konzept für Liliair entwickelt und auch Vorbereitungsarbeiten geleitet hat.

Wettbewerbsfähiges Preismodell

Preislich folge der neue Business Convenience Carrier dem weltweiten Branchenstandard und setze dabei auf ein dynamisches Modell, das auf Auslastung, Wochentag und Reiseklasse basiert. "Jedenfalls wurden die Preise so kalkuliert, dass sie unter jenen der angrenzenden Mitbewerber liegen werden", hieß es dazu in der Aussendung.

Durch die Vernetzung mit internationalen Reservierungssystemen soll die gesamte Reise außerdem bereits mit Start der Fluglinie in einem Vorgang gebucht werden können: So gehe es zukünftig mit nur einer Buchung bei Liliair beispielsweise von Klagenfurt über Frankfurt nach New York City.

Nähere Informationen zu Liliair unter: www.liliair.com(red)