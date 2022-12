Linz Airport: Vorschau auf das Sommerflugprogramm

„Es freut uns, dass die Reiseveranstalter wieder ein umfangreiches Angebot ab Linz aufgelegt haben. Zudem können wir mit Mavi Gök Airlines und avantiair zwei neue Flugpartner und mit Rhomberg Reisen auch einen neuen Reiseveranstalter in Linz begrüßen. Alles in allem warten auf unsere Fluggäste viele attraktive Urlaubsziele im sonnigen Süden. Wir schauen daher optimistisch in die kommende Sommersaison“, so Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linzer Flughafens.

Der Großteil des Sommerflugprogramms wird von den bewährten Flugpartnern Corendon Airlines und European Air Charter geflogen. Corendon Airlines baut ihr Türkeiangebot aus und bietet montags eine dritte wöchentliche Frequenz nach Antalya an.

Aufgrund der guten Nachfrage wird European Air Charter das in Linz stationierte Flugzeug „upgraden“ und an Stelle der üblichen MD82 einen größeren Airbus 320 stationieren.

Mit Mavi Gök Airlines (Boeing 737-800), die im Auftrag von ANEX Tour Antalya anfliegen wird, und avantiair (Dash8-400), die Kefalonia im Auftrag von Rhomberg Reisen bedient, kann der Linzer Flughafen außerdem zwei neue Flugpartner in der Sommersaison 2023 begrüßen.

Das Sommercharterprogramm auf einen Blick:

Ägypten:

Hurghada: Mo, Fr - Mai bis Oktober - European Air Charter / Fr - März bis Oktober - Fly Egypt

Bulgarien:

Burgas: Di - Juli bis September - European Air Charter

Frankreich:

Korsika/Bastia: Do-So - 18.05. – 21.05. - Schöner Reisen mit Wiesinger

Griechenland:

Kefalonia: Do - Mai bis Oktober - avantiair

Kos: Sa - Mai bis September - European Air Charter

Kreta/Heraklion: Mi, Fr, So - Mai bis Oktober - European Air Charter / Mi, Sa - Mai bis Oktober - Corendon Airlines

Rhodos: Mo, Do, Sa - Mai bis Oktober - European Air Charter

Italien:

Rom: Fr-Mo - 28.04. – 01.05. - Schöner Reisen mit Wiesinger

Kroatien:

Brac: Sa - Mai bis Oktober - Gruber Reisen

Dubrovnik: Fr-Mo - 28.04. – 01.05. - Schöner Reisen mit Wiesinger

Lettland:

Riga: Do-Mo - 06.04 – 10.04. - Schöner Reisen mit Wiesinger

Spanien:

Ibiza: Fr - 14.04. – 19.05. - Seniorenreisen / Sa - 15.04. – 20.05. - Seniorenreisen

Mallorca: Mi, So - April bis Oktober - Eurowings

Türkei:

Antalya: Mo, Mi, Sa - Mai bis Oktober - Corendon Airlines / Sa - Mai bis Oktober - Mavi Gök Airlines

Neue Check-in Möglichkeiten

Urlaubsgäste haben ab sofort auch am Flughafen Linz die Möglichkeit, den Self-Check-in zu nutzen und damit noch rascher und komfortabler einzuchecken und das Gepäck aufzugeben: An vier Self-Check-in-Terminals in der Abflughalle können die Fluggäste mit ihrem Buchungscode oder ihrer Reservierungsnummer einchecken und die Bordkarte sowie den Gepäckstag ausdrucken. Der Koffer kann anschließend am Drop-off-Schalter abgegeben werden.

Vorabend-Check-in: Darüber hinaus können Fluggäste für Charterflüge von Eurowings, European Air Charter, Corendon und Croatia Airlines, die am nächsten Tag bis 12 Uhr mittags abfliegen, bereits am Vorabend einchecken. Der Vorabend-Check-in ist von 19:00 bis 20:30 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen zum Sommerflugplan unter: www.linz-airport.com