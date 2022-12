Celebrity Cruises: Virtuelles Kreuzfahrtschiff im Metaverse

„Wonderverse“ präsentiere, so Celebrity Cruises, das weltweit erste virtuelle Kreuzfahrtschiff im Metaversum. Damit können Reisende ab sofort beispielsweise bevor sie an Bord gehen ihr Schiff schon einmal virtuell erkunden. Dabei erleben sie eine realistische, digitale Nachbildung des neuesten Schiffes der Flotte, der Celebrity Beyond, können die einzelnen Decks erkunden, unterhaltsame Shows mitverfolgen und einige Destinationen besuchen, die Celebrity Cruises ansteuert - von Europa bis Asien, Alaska und der Karibik.

So funktioniert "Wonderverse":

Sobald sich Besucher unter www.celebritycruises.com/wonderverse angemeldet haben, bewegen sie sich von Raum zu Raum. Die virtuelle Reise beginnt auf dem Magic Carpet. Anschließend geht es für den Nutzer zum Resort Deck, wo er persönlich von Kapitänin Kate McCue begrüßt wird, die bei der Beantwortung von Fragen behilflich ist. Von dort aus kann er weiter das Schiff erkunden oder sogar Reiseziele wie beispielsweise Santorini, Alaska oder Tokio virtuell erleben.

Darüber hinaus kann man die Kapitänin der Celebrity Beyond, Kate McCue, die Präsidentin und CEO von Celebrity Cruises, Lisa Lutoff-Perlo, sowie die Schiffsdesigner als digitale Avatare treffen und mit ihnen chatten. Auch „Wonderverse“-Reisende haben die Möglichkeit, ihren eigenen personalisierten Avatar zu erstellen.

Was ist das Metaverse?

Das Metaverse gilt als die nächste Entwicklung des Internets und ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen dem aktuellen Web 2.0 und dem zukünftigen Web 3.0. Es verwandelt das Internet von einer sozial ausgerichteten zweidimensionalen Informationsquelle in ein dreidimensionales Erlebnis, bei dem Nutzer nicht nur Informationen konsumieren, sondern auch aktiv in eine virtuelle Welt eintauchen und mit ihr interagieren können.

Das neue Celebrity-„Wonderverse“ wurde in Zusammenarbeit mit Designern der virtuellen Event-Plattform Surreal Events entwickelt.

Weitere Infos zu "Wonderverse" unter: www.celebritycruises.com/wonderverse (red)