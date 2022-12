FH Wien Verkehrsergebnis November 2022

Die Passagierzahlen erhöhten sich im November 2022 mit 2.345.990 Reisenden um 62,1% in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und mit 1.884.149 Reisenden um über 68,8% am Standort Wien gegenüber dem November des Vorjahres (2021).

Im Vergleich zum Vorkrisenniveau betrug das Passagieraufkommen im November 2022 in der Gruppe 80,7% und am Standort Wien 78,8% vom November 2019 - also nur etwa 20% Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie.

Passagieraufkommen am Standort Wien

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 1.450.618 Passagiere (+65,1%) und die der Transferpassagiere auf 427.908 Passagiere (+82,8%). Die Flugbewegungen stiegen auf 15.025 Starts und Landungen (+21,1%).

Das Frachtaufkommen sank gegenüber dem November 2021 um 12,4% auf 21.452 Tonnen.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im November 2022 stieg nach Westeuropa auf 623.510 Passagiere (+57,7% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im November 2022 insgesamt 153.592 Passagiere (+60,6%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 23.455 Passagiere (+87,9%) und nach Afrika 24.548 (+91,0%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im November 2022 insgesamt 60.828 Passagiere (+99,5%) und in den Fernen Osten 26.603 Passagiere (+361,3%).

FH Malta & FH Kosice

Auch die Flughafen-Wien-Beteiligungen legen zu: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im November 2022 auf 433.621 Reisende (+37,2%) und liegt damit bei 87,9% vom Vorkrisenniveau (November 2019).

Am Flughafen Kosice stieg das Passagieraufkommen auf 28.220 Reisende (+81,5%) und liegt damit 20,3% über dem Vorkrisenniveau.