Festliche Services von Emirates

Auch bei Emirates stehen rund um die Festtage kulinarische Highlight auf dem Menü: So werden in den Emirates Business-Class-Lounges in Dubai unter anderem warme Minced Pies, traditionelle Christstollen, Löffelbiskuits mit weihnachtlich gewürzter Trüffelcreme und geröstete Kastanien serviert. In den First-Class-Lounges stehen zudem Lebkuchen-Profiterols, Salzkaramell-Törtchen, Lebkucheneis sowie weihnachtliche Kaffee-Spezialitäten wie Zimt-Cortado, Toffee-Nuss-Hafer-Latte oder Lebkuchen-Mokka bereit.

Darüber hinaus werden auch an Bord den ganzen Dezember lang typische Speisen und Snacks in allen Reiseklassen auf ausgewählten Strecken angeboten.

In der mit festlichen Blumen geschmückten Bord-Lounge des A380 können Passagiere, die von Dubai abfliegen, zudem duftendem Glühwein, Panettone, Lebkucheneis und weihnachtliches Gebäck in entspannter Atmosphäre genießen. Vom 24. bis 26. Dezember verteilt die Emirates-Crew außerdem kleine Geschenke wie Zimt-Creme-Profiteroles, Schokoladentrüffel, Lebkuchen-Weihnachtsbäume und -Schneemänner an die Passagiere.

Weihnachtsklassiker auf ice

Das mehrfach ausgezeichnete In-Flight-Entertainment-System ice von Emirates bietet alles, um in Feststimmung zu kommen: Von modernen Hits von Michael Bublé und Sia bis hin zu den Klassikern von Frank Sinatra und Ella Fitzgerald. Film-Fans können sich über aktuelle Blockbuster wie Stille Nacht mit Keira Knightley und 8-Bit Christmas mit Neil Patrick Harris in der Hauptrolle und zahlreiche Klassiker wie Love Actually (2003), Last Christmas (2019), The Holiday (2006), Elf (2003), The Polar Express (2004) und sogar Rudolph the Red Nosed Reindeer von 1964 freuen.

Geschenke für die kleinsten Gäste

Alle jungen Passagiere erhalten an Bord ein Emirates-Geschenk, das der Altersgruppe entspricht – die Emirates-Kabinencrew hält magische Moment gerne mit einem Polaroid-Foto im weihnachtlich gestalteten Rahmen fest. Für die kleinen Gäste gibt es zudem eine kuschelig weiche Emirates-Decke und ein Kissen sowie eine heiße Schokolade mit Marshmallows, die in allen Reiseklassen direkt an den Sitz gebracht wird. (red)