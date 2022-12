Personalrochade bei Dertour Austria und Rewe Austria Touristik

Rewe Austria Touristik & Dertour Austria Geschäftsführer Martin Fast sagt über die personellen Veränderungen: „Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen und fördern deshalb bewusst auch unsere bestehenden Mitarbeiter:innen. Es ist heutzutage wichtig, gute Leute für ihren Einsatz zu belohnen und damit auch zu halten. Wir gehen neue Wege, indem wir nicht nur neue Mitarbeiter:innen aufnehmen, sondern auch die Strukturen an die Bedürfnisse unserer etablierten Kolleginnen und Kollegen wie auch an das zum Teil geänderte Kund:innenverhalten ein Stück weit anpassen. Ich freue mich, dass wir gleich fünf Personen eine neue Perspektive bieten können und bin sicher, dass sie in ihren neuen Aufgaben sehr erfolgreich sein werden."

Neues Jahr - neue Karrieren

Claudia Staindel, bisher bei Dertour Austria Key Account Managerin für Wien/Niederösterreich und Burgenland, wechselt mit 1. Jänner 2023 zur Rewe Austria Touristik-Veranstaltermarke Transair, wo sie sich verstärkt um den Wachstumsmarkt Kreuzfahrten kümmern wird.

Ihre Position übernimmt dann Petra Seigmann, bisher Leiterin des Kundenservices bei der Rewe Austria Touristik. Die Touristikexpertin ist seit 2005 im Unternehmen, war zuvor unter anderem als Reiseleiterin tätig und wird ihr profundes Wissen über die Zieldestinationen und die verkaufstechnischen Abläufe auch in der Arbeit auch in der Arbeit mit den Vertriebspartner:innen einfließen lassen.

Die Abteilung Kundenservice wird weiters mit Jahresbeginn umstrukturiert, wodurch zwei Kolleginnen zu neuen Abteilungsleiterinnen werden:

Katharina Tamam übernimmt die Abteilung Kundenbetreuung, sie war schon bisher mit großem Erfolg und umfangreichem Know-how in der Endkundenbetreuung im Einsatz.

Die Leitung der Abteilung Kundenservice/Verkauf übernimmt ab Jänner Katrin Jäkel, die seit über zehn Jahren Teil des dortigen Teams ist und seit 2019 auch die Supervisor-Funktion im Call-Center innehatte.

Ihr Kollege Derya Uecguel, bisher im Kundenservice tätig, wechselt mit 1. Jänner 2023 ins Marketing-Team, wo er als Customer Relations Manager seine Kompetenz beweisen wird.

Alle Kolleg:innen berichten übergeordnet an den Bereichsleiter Kundenmanagement, Robert Biegler. (red)