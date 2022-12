FH Salzburg verkündet angepasste Flugzeiten von flydubai

Die Flugverbindung Salzburg-Dubai wurde im Juli 2021 erfolgreich gestartet und damit der drittgrößte Flughafen der Welt als Langstrecken-Hub für Salzburg ins Flugprogramm aufgenommen. Dies war zwar ein Meilenstein für den Flughafen Salzburg, allerdings haben sich die eingeführten Flugzeiten als nicht optimal herausgestellt. Weshalb diese nun angepasst werden.

„Gemeinsam mit flydubai ist uns eine Änderung der Flugzeiten gelungen: ab Mitte Jänner werden die Flieger aus Dubai bereits kurz nach Mittag ankommen. Dies hilft uns allen und insbesondere den Passagieren, die in Dubai mehr Weiterflüge mit weniger Wartezeit erreichen“, f reut sich Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer.

Darüber hinaus verbessere die Änderung der Flugzeiten auch die Anbindung an den Emirates/flydubai-Hub in Dubai, wodurch die Konnektivität und die Anzahl der Anschlussflüge deutlich erhöht wird. „Über die Flugverbindung nach Dubai erreicht man nun mit kurzen Umsteigezeiten Destinationen wie die Malediven, Colombo auf Sri Lanka, Sansibar, Kathmandu in Nepal, und vor allem auch die neuen flydubai-Anbindungen Pattaya und Krabi in Thailand. Im Codeshare sind viele zusätzliche Emirates-Strecken etwa in Afrika, Indien, Asien, Australien und Neuseeland ebenso mit nur 1x Umsteigen erreichbar“, so Flughafenprokurist Christopher Losmann.

Die neuen Flugzeiten:

Die Maschinen von flydubai landen ab Mitte Jänner am Samstag bereits um 12:55 Uhr; am Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 13:05 Uhr. Der Start in Richtung Dubai erfolgt eine Stunde nach der Landung - also um 13:55 bzw. 14:05 Uhr. (red)