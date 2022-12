Anex Tour: Gaspare Accetta verlässt das Unternehmen

Die Anex-Führungsriege werde nun umstrukturiert, Accettas Position innerhalb des Unternehmens nicht nachbesetzt, wie in der Aussendung weiter erklärt wurde. Die Direktoren für Vertrieb und Marketing sollen zukünftig direkt an Anex-Geschäftsführer Murat Kizilsac berichten.

Verantwortlichkeiten neu verteilen

Accetta habe im Rahmen seiner Tätigkeit als CCO unter anderem das Marketingteam neu formiert, den Neckermann-Relaunch im Frühjahr vertriebs- und marketingseitig begleitet und eine einheitliche Vertriebsstruktur erarbeitet, lobt Kizilsac den scheidenden Manager. „Insbesondere nach der Pandemie hat uns Gaspare dabei unterstützt, das Unternehmen auf gesunde Beine zu stellen. Wir danken ihm für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute,“ erklärt Murat Kizilsac. „Die leitenden Vertriebskollegen werden nun direkt an mich berichten. Wir wollen das Team weiter ausbauen und die Verantwortlichkeiten neu verteilen“, gibt Kizilsac einen ersten Ausblick auf anstehende Veränderungen im Vertriebsteam der Anex-Marken.

„Ich bedanke mich bei einem wunderbaren Team und für die Chance, in die Touristik zurückzukehren. Es war ein herausforderndes, intensives Jahr, in dem ich in einem tollen, internationalen Umfeld gemeinsam mit meinem Team viel bewegen konnte. Nun freue ich auf eine neue Herausforderung in Marketing und Sales, in der ich mich zukünftig noch gewinnbringender einbringen kann“, erklärt Gaspare Accetta. (red)