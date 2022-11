Studiosus: Neuer smart & small-Katalog 2023

Zu den mehr als 50 smart & small-Reisezielen 2023 zählen europäische Destinationen wie Sardinien, die Kykladen und Schottland ebenso wie Fernreisen nach Ecuador oder Südafrika. Neu sind 2023 Reisen nach Bordeaux und Perigord, Kastilien und Extremadura sowie Jordanien.

Zu den besonderen Unterkünften zählen dabei beispielsweise ein ehemaliges Dominikanerkloster in der spanischen Extremadura, eine frühere Brennerei im französischen Perigord oder ein Wüstencamp im Wadi Ram in Jordanien.

Die „Auszeit mit Kultur“ punktet zudem mit kleinen Reisegruppen mit maximal 15 Teilnehmern, Begegnungen mit Einheimischen und der speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleitung.

Weitere Informationen zum Angebot von smart & small: www.studiosus.com/reisevarianten/smart-small

Wie immer sind die Gäste auf allen Studiosus-Reisen klimaschonend unterwegs: Neben den Flügen gleicht der Veranstalter auch die Treibhausgas-Emissionen sämtlicher Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten sowie Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte aus.

Neue smart & small-Reise durch Jordanien

Auf der neuen Jordanien-Reise von Studiosus smart & small flanieren die Gäste mit ihrer Reiseleiterin durch die quirligen Märkte der Hauptstadt Amman und genießen die Aussicht vom Moses-Berg Nebo. In Petra wohnen sie direkt am Eingang zur Felsenstadt in einem charmanten Gästehaus mit angesagter Cave Bar. Abends begrüßen sie Beduinen zum Dinner im Fackelschein. Am Roten Meer in Akaba lässt es sich herrlich baden, schnorcheln und entspannen. Passend dazu: das Hotel „cloud7“ mit großzügigen Apartments und eigenen Terrassen. Auf einer Wanderung und mit einer Jeep-Tour entdecken die Urlauber das Wadi Ram und übernachten dort in einem Wüstencamp. Zum Abschluss wartet ein Floating-Erlebnis im Toten Meer.

Preisbeispiel: Die neuntägige smart & small-Reise „Jordanien – siebter Himmel über der Wüste“ ist inklusive Flug, Rundreise, Übernachtungen in Vier-Sterne-Hotels sowie im Wüstencamp, mehreren Abendessen, zwei Picknicks, einer Jeepsafari im Wadi Ram sowie Studiosus-Reiseleitung ab 2795 EUR buchbar. Im Preis inbegriffen ist außerdem die Bahnanreise zum/vom Abflugsort in der 1. Klasse von jedem Bahnhof in Österreich und Deutschland. (red)