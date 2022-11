TUI startet dreitägigen Friday Sale

Beim TUI Friday Sale sind sowohl Familienhotels als auch Unterkünfte für Paare und Alleinreisende in den beliebtesten Urlaubsdestinationen buchbar. Die Ermäßigung gilt auch auf bereits reduzierte Angebote und ist je nach Reisepreis von 100 bis 600 EUR gestaffelt. Der Aktionscode gilt bei Neubuchungen für den Reisezeitraum bis 30. Juni 2023 ab einem Mindestaufenthalt von drei Nächten.

Ausgewählte Hotels zum Aktionspreis

Über 700 Hotels rund um den Globus nehmen an der Aktion teil, darunter auch Hotelmarken und -konzepte wie RIU, TUI Magic Life, TUI Blue und TUI Kids Club. So können TUI Gäste ihren ermäßigten Traumurlaub zum Beispiel in Griechenland, Spanien oder Ägypten buchen oder sich auf der Fernstrecke in Mexiko oder auf den Malediven jetzt schon erholsame Sonnenstunden reservieren. Wer lieber auf eigene Faust anreist, kann sich die schönsten Plätze in Österreich, Deutschland oder Kroatien sichern.

Der Aktionscode BLACK600 ist im Rahmen des TUI Friday Sales auf TUI Pauschalreisen und Hotelbuchungen in jedem guten Reisebüro und online auf TUI.at einlösbar. Schnäppchenjäger können bei Buchung bis zum 28. November außerdem bei TUI Camper, TUI Experiences und TUI Cars deutlich sparen.

Preisbeispiele:

Der TUI Kids Club Isabel auf Teneriffa bietet Wasserspaß pur für die Kleinen. Das Vier-Sterne Hotel überzeugt mit drei Pools und einem Wellnessbereich. Sieben Nächte im Vier-Sterne Hotel kosten z.B. mit Flug ab Wien ab 1. Dezember 2022 inklusive Halbpension ab 949 EUR pro Person im Appartement.

Das Royal Tulip Beach Resort in Marsa Alam liegt an einem schönen Korallenriff und ist der ideale Urlaubsort für Sportbegeisterte. Das Vier-Sterne Hotel bietet optimale Bedingungen für Taucher und Kite-Surfer. Sieben Nächte im Vier-Sterne Hotel Royal Tulip Beach Resort kosten z.B. mit Flug ab Wien ab 10. Dezember auf Basis All Inclusive ab 529 EUR pro Person.

Im erst kürzlich eröffneten TUI Blue Olhuveli Romance auf den Malediven wird Romantik groß geschrieben. Das Adults only-Hotel sorgt für besondere Wohlfühlmomente für Paare ab 16 Jahren. Das Boutiquehotel verbindet die Vorteile einer romantischen Insel mit dem breiten Angebot des Resorts auf den über Brücken verbundenen Nachbarinseln. Sieben Nächte im Fünf-Sterne Hotel kosten z.B. mit Flug ab Wien ab 1. Februar 2023 inklusive Vollpension ab 2.979 EUR pro Person in der Beachvilla.

Dank schöner Strandlage und tropischer Gartenanlage überzeugt das All inclusive-Hotel Viva Wyndham Maya auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko vor allem Erholungssuchende. Das Vier-Sterne Hotel bietet zusätzlich ein breites Sport- und Freizeitangebot, darunter etwa Windsurfen, Segeln, Kajak und Tennis. Sieben Nächte im Vier-Sterne Hotel kosten z.B. mit Flug ab Linz ab 16. Jänner 2023 auf Basis All Inclusive ab 1.519 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Im TUI Magic Life Kalawy am Roten Meer findet dank großer Auswahl an Fitness- und Entertainmentprogrammen sowie Relaxzonen jeder Urlaubstyp seinen persönlichen Erholungsbereich. Sieben Nächte im Vier-Sterne Club TUI Magic Life Kalawy kosten z.B. mit Flug ab Salzburg ab 12. Jänner 2023 auf Basis All Inclusive ab 799 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Nähere Informationen unter: www.tui.at/tui-friday-sale (red)