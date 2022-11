Black Friday bei Ferien Touristik & Coral travel

So gibt es etwa sieben Tage All-inclusive im Sandos Papagayo auf Lanzarote inklusive Flug ab Frankfurt, München oder Düsseldorf ab 743 EUR. Sieben Tage im Barceló Fuerteventura Mar sind bereits ab 564 EUR buchbar. Einzelne Angebote sind im Pre-Sale sogar schon vor dem offiziellen Aktionsstart buchbar, etwa das Limak Atlantis in Belek oder das Occidental Jandia Playa auf Fuerteventura. Insgesamt haben FERIEN Touristik und Coral travel Black-Friday-Angebote in mehr als 50 Hotels aufgelegt, die sich alle auch in Bistro Portal finden.

„Wir haben mit ausgewählten Hotelpartnern besonders günstige Angebote geschnürt, bei denen die Kunden tatsächlich bis zu 50% sparen können“, freut sich Marika Schmidt, Produktchefin von FERIEN Touristik und Coral travel.

Ender Karadag, Vertriebschef von FERIEN Touristik und Coral travel ergänzt dazu: „Der Black Friday ist vermutlich die reichweitenstärkste Aktion des Handels überhaupt. Hiervon möchten wir auch in der Touristik profitieren.“ (red)