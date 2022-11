FernAkademie Touristik bietet Black Friday-Rabatt

In diesem Jahr gibt es den Black Friday-Rabatt der FernAkademie Touristik, vom 24. - 26. November 2022, auch auf das Fernstudium zum Gepr. Tourismus-Fachwirt / Bachelor CCI. Gefördert mit dem Aufstiegs-BAföG - in Österreich durch das AMS - öffnet dieser Abschluss Türen für vielfältige Führungsaufgaben in Tourismus,- Event & Hotellerie.

Das Fernstudium kann jederzeit begonnen werden, ist berufsbegleitend durchführbar, unabhängig von Ort & Zeit und, so die FernAkademie Touristik: „Bangemachen gilt nicht“, die kompetente Studienbegleitung "coacht" jeden bis zum erfolgreichen Abschluss.

Weitere Informationen unter: www.fernakademie-touristik.de (red)