DE & CX: Priority Package für Aldiana-Gäste inklusive

Die Reisenden checken am Premium Economy Class oder Business Class Schalter von Condor und SunExpress ein, sie gehören zu den Ersten, die an Bord gehen dürfen und nach dem Flug rollen ihre Koffer als erste vom Band. Bei Condor sind Aldiana-Gäste durch die Nutzung der Priority Lane an allen teilnehmenden Flughäfen auch schneller durch den Security Check.

„Premium Urlaub fängt bei der Anreise an und hört bei Abreise auf. Deshalb möchten wir unseren Gästen, die in einen unserer Strandclubs fliegen, einen zusätzlichen Service bieten und inkludieren die Priority Packages von Condor und SunExpress in die Sommerbuchungen 2023“, sagt Markus R. Kempen, Geschäftsführer der Aldiana GmbH.

Das Angebot gilt für alle Flugpauschalreisen der Reiseart ALD. Bei dynamisch paketierten Reisen (Reiseart ALDX) findet das Angebot keine Anwendung. (red)