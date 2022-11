alltours setzt verstärkt auf die Türkei

Der Veranstalter geht davon aus, dass sich der in den vergangenen Wochen eingesetzte Trend zu preisbewussten Buchungen weiter verstärken wird. Davon würden insbesondere Destinationen mit einem ausgesprochen guten Preis-Leistungs-Verhältnis wie die Türkei profitieren.

„Mit einer großen Auswahl an Premium-Hotels, einem dichten Flugplan und umfangreichen Kultur-, Sport- und Unterhaltungsangebot zu einem herausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, gehört die Türkei zu den attraktivsten Reisezielen“, erklärte Georg Welbers, alltours Geschäftsführer Marketing & Vertrieb.

450 Hotels im Angebot

alltours hat über 325 sorgfältig ausgewählte Hotels an der türkischen Riviera (Kemer, Antalya, Lara, Belek, Side, Alanya) im Sommerprogramm und bietet mit mehr als 120 Hotels auch an der westlichen Ägäis (Kusadasi, Didim, Bodrum) und südlichen Ägäis (Fethiye, Marmaris) ein vielfältiges Pauschalreiseangebot. Zudem hat alltours die Zusammenarbeit mit den führenden türkischen Hotelketten deutlich intensiviert und größere Zimmerkontingente eingekauft. Die türkische Riviera ist nicht zuletzt wegen der kilometerlangen Sandstrände und umfangreichen All-inclusive-Angebote bei Urlaubern sehr beliebt.

Höhere Flugkapazitäten

Mit 1.220 wöchentlichen Abflügen ab 35 Abflughäfen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden ist die Auswahl an Flügen in die Türkei äußerst umfangreich. Nach Antalya an die türkische Riviera fliegen allein aus Deutschland über 100 Flüge täglich. Die Flughäfen Dalaman (südliche Ägäis) sowie die Flughäfen in İzmir und Bodrum (westliche Ägais) werden 45-mal pro Tag von deutschen Flughäfen aus angeflogen. Die Top-Fluggesellschaften im alltours Reiseangebot sind Sun Express, Pegasus, Freebird, Corendon, Turkish Airlines, Eurowings, Eurowings Discover, TUIfly und Condor. (red)