ÖBB Rail Tours: Im Nightjet zum Schnee

Die Pakete samt Bahnfahrt, dem 3-, 4-, 5- oder 6-Tage-Skipass sowie dem Transfer sind nunmehr für die Tiroler Skigebiete St. Anton am Arlberg, Stubaier Gletscher, Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental sowie KitzSki - Skigebiet Kitzbühel, Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, Tiroler Zugspitz Arena und für das Zillertal buchbar. Diesen Winter neu hinzugekommen, ist die Region Seefeld – Tirols Hochplateau. Buchungen sind ab sofort bei ÖBB Rail Tours unter kombitickets@railtours.oebb.at bzw. auf kombitickets.railtours.at möglich.

CO2-Reduktion weiter forcieren

Die österreichische Seilbahnbranche ist mit ihren vielfältigen Initiativen am besten Weg in Richtung Klimaneutralität und hat allein in den vergangenen zehn Jahren 20 Prozent an Energie eingespart. Nachhaltigkeit bei der An- und Abreise ist einer der wenigen Bereiche, in denen noch weiteres Potenzial in Sachen CO2-Reduktion aktivierbar ist. Und Tirol Werbung forciert beriets seit 2012 im Rahmen der Initiative „Tirol auf Schiene“ die Anreise mit der Bahn und die Stärkung des öffentlichen Verkehrs.

„Umso wichtiger sind praxisfreundliche Angebote wie ‚Im Nightjet zum Schnee‘, die Komfort, Klimafreundlichkeit und Leistbarkeit perfekt miteinander verbinden“, erklärt Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich.

„Wir wollen einerseits unsere Straßen entlasten und gleichzeitig die umweltfreundliche Mobilität fördern. Erfolgreiche Projekte wie ‚Im Nightjet zum Schnee‘ leisten einen wesentlichen Beitrag zu unseren Bemühungen, die Anreise auf die Schiene zu bringen und berücksichtigt dabei die gesamte Mobilitätskette", unterstreicht Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung.

„Wir sind froh und stolz mit unserem Angebot der Anreise mit dem Nightjet in den Skiurlaub einen wichtigen Beitrag für einen umweltfreundlichen Urlaub zu leisten. Die stark steigende Nachfrage aus Deutschland und den Niederlanden bestätigt, dass wir mit diesem Produkt absolut richtig liegen“, so Eva Buzzi, Geschäftsführerin von ÖBB Rail Tours.

Wintersport-Kombitickets werden beliebter

Bereits seit längerem bieten die ÖBB im Rahmen der „Wintersport-Kombitickets“ die gemeinsame Buchung von Reisen in Tageszügen und Skipässen an. Auch dieses beliebte Angebot wird von immer mehr Wintersportdestinationen aufgenommen und hilft somit dabei, den Individualverkehr in den Tourismusregionen weiter zu verringern. Ab der kommenden Saison werden die Wintersport-Kombitickets neu auch für die Skiregionen Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau, Mühlbach am Hochkönig und 3 Zinnen Dolomiten angeboten. Erneut mit dabei sind die Skigebiete Stuhleck, Schladming, St. Anton am Arlberg, Lech Zürs, Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental, Zillertal, Kitzbühel, Lienz-Osttirol, Gastein, Snow Space Salzburg und Zell am See-Kaprun. (red)