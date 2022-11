50 Jahre Aldiana: Sommerkatalog zum Jubiläum

Der 50 Jahre Aldiana Sommerkatalog 2023, der zwischen Mitte Dezember 2022 und Anfang Jänner 2023 an die Reisebüropartner versendet wird und bereits ab Anfang Dezember online abrufbar ist, enthält neben einem umfangreichen Sommerprogramm und speziellen Events sowie dem bekannten Frühbucher-Vorteilen auch ein Saison Special in Form eines zehnprozentigen Rabatts, den einige Clubs anbieten. Außerdem genießen Gäste, die mindestens 22 Nächte in einem Club verbringen, in allen Resorts einen Preisvorteil von 10%, der mit weiteren Preisvorteilen kombinierbar ist. Hier einige Highlights des Sommerprogramms 2023:

Aldiana Feier-Tag zum Jubiläum

In der Sommersaison 2023 gibt es in allen Clubs jede Woche einen Aldiana Feier-Tag voller Highlights mit Jubiläums-Dinner und Geburtstags-Show. Im Aldiana Club Andalusien wechselt sich der Feier-Tag zum 50-jährigen Jubiläum mit Festivitäten zum 25. Geburtstag des beliebten Clubs ab und findet daher alle zwei Wochen statt.

Neues Resort in der Türkei

Der Clubreiseveranstalter startet mit einem erweiterten Portfolio in die kommende Saison. Neu dabei ist der Aldiana Club Side Beach, der am 1. Juni 2023 seine Pforten öffnen wird. Die im Bau befindliche Anlage entsteht auf einem 70.000m2 großen Grundstück mit direktem Strandzugang an der Türkischen Riviera. Die weitläufige Anlage mit vielen Grünflächen und natürlichen Dünen bietet 346 Zimmer in unterschiedlichen Kategorien, darunter auch zahlreiche Swim-Up-Zimmer mit direktem Poolzugang. Zusätzlich zum zentralen Pool mit mehr als 60m Länge verfügt der Aldiana Club Side Beach über einen Activity Pool, einen Relax Pool, einen Infinity Pool auf dem Rooftop nur für Erwachsene und einen Aquapark mit Riesenrutsche.

Neben einem umfangreichen kulinarischen Angebot und einem großzügigen Welldiana Spa mit Innenpool, fünf Saunen, Dampfbad, Whirlpool und Hamam erwartet die Gäste auch ein umfangreiches Sportangebot. Wie im Aldiana Club Djerba Atlantide und dem Aldiana Club Calabria ist der Katamaran-Verleih kostenfrei. Ebenfalls im All-inclusive-Angebot des neuen Clubs enthalten ist der Verleih von Surfboards und SUPs.

Events & Veranstaltungen

Aldiana Gäste dürfen sich im kommenden Sommer außerdem wieder auf ein vielseitiges Angebot in den Bereichen Kulinarik, Entertainment und Sport freuen:

Ein Klassiker der Haute Cuisine ist der GourmetGipfel, bei dem Spitzenköche wie Jörg Sackmann, Wolfgang Becker, Tom Heinzle, Hubertus Tzschirner und Kolja Kleeberg die Gäste mit ihren Kochkünsten verzaubern. Das absolute Top-Event der Kulinarik findet vom 18. bis 23. Juni 2023 im Aldiana Club Costa del Sol statt.

Bei der beliebten get stronger! week, die vom 11. bis 15. September 2023 im neuen Aldiana Club Side Beach veranstaltet wird, haben Aldiana-Gäste die Möglichkeit, bekannte Sportstars, u.a. Joachim Llambi, Detlef D. Soost oder Patrick Owomoyela, persönlich kennenzulernen und sich von ihnen trainieren zu lassen. Ein Muss für jeden Sportfan ist der „Sporthilfe Club der Besten“ (23.09.– 30.09.2023). Hier können Gäste des Clubreiseveranstalters mit den besten Sportlern Deutschlands auf Tuchfühlung gehen, in Workshops von den Besten der Besten lernen, bei Challenges gegen die Sporthelden antreten oder Seite an Seite mit Olympiasiegern und Weltmeistern um den Sieg kämpfen.

Darüber hinaus hat der Premium Anbieter eine Vielzahl weiterer Sport-Veranstaltungen etwa die Unique Camps, die Gruppen-Fitness-Programme LES MILLES Week, Schwimm- oder Hip Hop-Camps im Angebot. Neu im Sommer 2023 ist das Body meets Soul Camp mit Yoga, Pilates und Meditations- und Entspannungs-Workshops, das in fünf Clubs angeboten wird.

Highlights für Musik-Fans & Familien

Wer es chillig mag, für den sind die SeaBreeze Festivals, die in allen Strandclubs stattfinden, und die MountainBreeze-Events im Aldiana Club Salzkammergut und im Aldiana Club Ampflwang genau richtig.

Ein Highlight für die Kleinen ist das KidsFestival mit Christian Bahrmann. Bekannt als bester Freund vom KiKANiNchen lässt er die Kinderherzen im Aldiana Club Andalusien (21.08.-25.08.2023) und im Aldiana Club Ampflwang (28.08.- 01.09.2023) höherschlagen. Dass Aldiana ein Herz für den Nachwuchs hat, beweisen nicht nur der beliebte Flosse Club, das umfangreiche Programm für Jugendliche und die Babybetreuung im Aldiana Club Fuerteventura und im Aldiana Club Djerba Atlantide, sondern auch die attraktiven Konditionen für Familien. In vielen Strandclubs übernachten Kinder bis fünf Jahre während der gesamten Saison oder zu bestimmten Terminen kostenfrei im Zustellbett.

Stark macht sich der Clubreiseveranstalter aber nicht nur für die Kleinen, auch junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahren erhalten bei einer Buchung von mindestens sieben Nächten eine Ermäßigung von 100 EUR pro Woche.

Für alle, die Arbeit und Auszeit verbinden möchten, bieten fast alle Resorts entweder ein ClubOffice-Paket oder eine eigene Zimmerkategorie an. (red)