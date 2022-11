Korean Air fliegt weitere Ziele in China, Japan & Israel an

Die Airline wird in den kommenden Wochen folgende sechs Flugverbindungen wieder anbieten: Shanghai, Nanjing und Qingdao in China; Sapporo und Okinawa in Japan; und Tel Aviv, Israel.

China: Shanghai, Nanjing & Qingdao

Schon ab dem 20. November 2022 wird die Airline wieder sonntags nach Shanghai fliegen. Die wöchentliche Verbindung startet dabei um 8:30 Uhr in Incheon und landet um 9:55 Uhr in Shanghai Pudong. Die Rückflüge starten um 13:05 Uhr in Shanghai und landen um 16:10 Uhr in Incheon.

Die Flüge auf der Strecke Incheon-Nanjing werden ab dem 7. Dezember 2022 jeweils mittwochs angeboten. Die Flüge starten um 9:00 Uhr in Seoul und landen um 10:30 Uhr in Nanjing. Die Rückflüge starten um 13:15 Uhr in Nanjing und landen um 16:55 Uhr in Seoul.

Ab dem 11. Dezember 2022 nimmt die Fluggesellschaft dann auch den Flugbetrieb auf der Strecke Incheon-Qingdao wieder jeden Sonntag auf. Der Flug startet um 9:05 Uhr in Incheon und landet um 9:45 Uhr in Qingdao. Der Rückflug startet um 22:55 Uhr in Qingdao und landet um 13:25 Uhr in Incheon.

Die Strecke Incheon-Dalian wurde bereits mit 28. Oktober 2022 wiederaufgenommen und wird seither einmal wöchentlich freitags bedient. Außerdem wurden die Frequenzen auf den Strecken Incheon-Shenyang und Incheon-Tianjin von einmal wöchentlich auf zweimal wöchentlich erhöht und operiert dienstags/freitags bzw. dienstags/samstags.

Japan: Sapporo & Okinawa

Die täglichen Flüge nach Sapporo Chitose werden ab 1. Dezember 2022 wieder aufgenommen. Diese starten um 10:05 Uhr in Incheon und landen um 12:45 Uhr in Sapporo. Die Rückflüge starten um 14:00 Uhr in Sapporo und landen um 17:15 Uhr in Incheon.

Die Flüge nach Okinawa werden ebenfalls mit 1. Dezember 2022 wieder aufgenommen und viermal pro Woche montags, donnerstags, freitags und sonntags durchgeführt. Der Abflug von Incheon erfolgt um 8:05 Uhr, die Ankunft in Okinawa um 10:25 Uhr. Die Rückflüge starten um 23:35 Uhr in Okinawa und landen um 13:55 Uhr in Incheon.

Israel: Tel Aviv

Die Flüge nach Tel Aviv sollen mit 26. Dezember 2022 wieder aufgenommen und dreimal pro Woche: montags, mittwochs und freitags durchgeführt werden. Der Abflug von Incheon startet dabei um 14:35 Uhr, die Ankunft in Tel Aviv erfolgt um 20:00 Uhr. Die Rückflüge starten um 21:55 Uhr in Tel Aviv und landen am Folgetag um 15:10 Uhr in Incheon. (red)