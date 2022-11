Anex-Reisemarken schalten Sommer 2023 frei

In Spanien umfasst das Hotelangebot derzeit rund 850 Hotels, vor allem auf den Balearen und den Kanaren. Für die Türkei befinden sich schon rund 750 Hotels in den Buchungssystemen, hier liegt der Fokus aktuell auf der Türkischen Riviera, der Ägäis und Istanbul. Rund 630 Häuser und damit etwa drei Viertel des Hotelportfolios sind in Griechenland buchbar. Das VAE-Portfolio ist sogar komplett angelegt. Wer im kommenden Sommer lieber mit dem eigenen Auto unterwegs ist, kann aktuell aus einem Programm von rund 1300 Hotels in Deutschland, Österreich und elf weiteren Eigenanreise-Zielen wählen.

Eigene und neue Häuser

Im Türkei-Portfolio enthalten sind auch 14 eigene Häuser der Anex Tourism Group (ATG), darunter das Flaggschiff Selectum Luxury in Belek. Neu im Ägypten-Programm ist unter anderem das jüngste 5-Sterne Resort der Pickalbatros-Gruppe. Es schließt direkt an den beliebten Jungle Aqua Park an und verfügt unter anderem über großzügige Familiensuiten sowie einen neu erbauten Aquapark. In Dubai ist das 4-Sterne-Hotel Media One, das durch seine zentrale Lage, trendiges Design und ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis besticht, erstmalig bei den Anex-Marken buchbar.

Frühbucherrabatt & Fair Tarif

Gäste, die sich bis Ende Dezember 2022 für einen Urlaub in der kommenden Sommersaison entscheiden, können von Frühbucherrabatten von bis zu 50% profitieren. Um bei der Reiseplanung kein Risiko einzugehen und trotzdem flexibel zu bleiben, empfiehlt die Anex-Gruppe das Zubuchen des Anex-Fair Tarifs für 29 EUR je vollzahlendem Gast. Diese Zusatzleistung ermöglicht eine kostenlose Umbuchung bis 10 Tage vor der Abreise und eine kostenlose Stornierung bis 14 Tage vor Reiseantritt.

„Frühbuchende Gäste werden in mehrfacher Hinsicht belohnt,“ berichtet Anex-Produktchef Michael Berndroth. „Reisende sichern sich bereits jetzt ihre Lieblingsunterkunft zu sehr attraktiven Frühbucher-Konditionen und können mit dem Fair Tarif dennoch flexibel bleiben.“ (red)