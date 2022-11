Aviareps vertritt Air Serbia in 16 Märkten

Ab sofort wird Aviareps Air Serbia mit einem umfassenden Angebot an Verkaufs-, Reservierungs- und Ticketing-Services versorgen um das Wachstum der Fluggesellschaft in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Schweden, Belgien, Dänemark, Norwegen, Finnland, der Türkei und dem Vereinigten Königreich zu unterstützen.

Boško Rupić, General Manager Commercial and Strategy, Air Serbia sagte dazu: "Wir haben bereits in Norwegen, Russland, der Türkei und der Tschechischen Republik mit Aviareps zusammengearbeitet, und seit dem 1. November ist Aviareps für unsere Vertriebsaktivitäten auf gesamteuropäischer Ebene verantwortlich. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen Expertenteams und auf den weiteren Ausbau unserer Präsenz in Europa."

Marcelo Kaiser, COO Aviation bei Aviareps sagt dazu: "Wir fühlen uns geehrt, dass Air Serbia uns zum General Sales Agent für 16 Länder in Europa ernannt hat. Aviareps' umfangreiches Netzwerk eigener Büros in Europa gewährleistet einen koordinierten Verkaufsansatz in allen Märkten. Unsere lokalen Teams aus hochqualifizierten Fachleuten, die auf den Verkauf von Fluggesellschaften spezialisiert sind, werden Air Serbia dabei helfen, ihre Präsenz zu erweitern und ihren Umsatz zu steigern. Unsere Ernennung spiegelt das Engagement und die beständigen Expansionspläne der Fluggesellschaft in Europa wider und wir freuen uns darauf, das internationale Wachstum von Air Serbia zu unterstützen."

Details zur serbischen Airline

Air Serbia, mit Sitz in Belgrad, war bis zu ihrer Umbenennung und Umfirmierung im Jahr 2013 unter dem Namen Jat Airways bekannt. Von ihrem Drehkreuz, dem Nikola Tesla Flughafen in Belgrad, aus und den serbischen Flughäfen in Niš und Kraljevo bietet die Fluggesellschaft regionale und internationale Flüge zu mehr als 60 Zielen in Europa, im Mittelmeerraum und in Nordamerika sowie über ihre Partnerfluggesellschaften auch zu zahlreichen Zielen in Asien und Afrika an. Die Balkanregion sowie die Anbindung der Balkanländer und die Mobilität ihrer Bürger sind für Air Serbia von besonderer Bedeutung.

Die Fluggesellschaft plant, ihre Flotte, die derzeit aus 19 Flugzeugen besteht, bis zum Ende des Jahres zu erneuern. Im August 2022 beförderte Air Serbia mit mehr als 400.000 Passagieren, die höchste Passagierzahl in einem August, seitdem das Unternehmen 2013 seinen Betrieb unter dem jetzigen Namen aufnahm. (red)