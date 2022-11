Abu Dhabi schafft Corona-Regeln ab

Wie heute bekannt wurde, müssen Reisende ihren Impfstatus künftig nicht mehr vor der Ankunft bei der Federal Authority for Identity and Citizenship (ICA) registrieren. Auch benötigen sie keinen Green Pass-Status in der Al Hosn-App mehr, um Zugang zu den Erlebnissen und Attraktionen zu erhalten.

Auch Hotels, Einkaufszentren, Restaurants und Themenparks können nun alle ohne den Green Pass betreten werden.

Da die Sicherheit aber weiterhin oberste Priorität haben soll, muss sich jeder, der vor Ort positiv auf Covid-19 getestet wird, für einen Zeitraum von fünf Tagen isolieren. (red)