AUA begrüßt zweiten A320neo in Wien

Wie tip-online.at bereits berichtete, ist bereits am 20. Oktober der erste Austrian Airlines A320neo zum kommerziellen Erstflug nach London abgehoben. Heute, am 4. November um 12:00 Uhr Lokalzeit ist der zweite A320neo mit der Flugnummer OS1472 am Flughafen Wien gelandet. Die Maschine mit der Kennung OE-LZO wurde von einem Austrian Überstellungsteam vom Airbus-Werk in Toulouse abgeholt und in die neue Heimat geflogen. Nun erfolgen eine mehrwöchige Kabinenaufrüstung und das Painting, bei dem die Maschine ihr typisches rot-weiß-rotes Austrian Design erhält.

Wie schon die erste Maschine mit der Kennung OE-LZN wird auch der zweite A320neo nach einem österreichischen Nationalpark benannt und künftig unter dem Namen „Seewinkel“ im Kontinentalverkehr - vorwiegend auf den Strecken London, Berlin, Frankfurt und Amsterdam - eingesetzt. Der erste kommerzielle Passagierflug soll im Dezember erfolgen. Die Auslieferungen der nächsten zwei Neos sind im Frühjahr 2023 vorgesehen.

Details zum A320neo

Der Flugzeugtyp soll im Vergleich zum Vorgängermodell nicht nur bis zu 20% treibstoffeffizienter und um rund 50% leiser sein, sondern Reisenden auch einen höheren Komfort bieten. So besticht die Maschine zum einen durch innovative Airspace Cabin mit mehr persönlichem Freiraum und einem größeren Fassungsvolumen für Handgepäck, zum anderen soll ein neues Lichtkonzept, das sich dem Biorhythmus und der Tageszeit anpasst, für mehr Wohlbefinden an Bord sorgen. (red)