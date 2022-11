Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 44/45

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Million Mask March in London:

Für morgigen Samstag, den 5. November 2022, ist in London der Million Mask March angekündigt. Die Protestaktion ist eine weltweite, jährlich stattfindende Veranstaltung, die mit der Hacker Gruppe Anonymous in Verbindung steht. Dabei wird in der Regel gegen Korruption in der Politik, Entmilitarisierung und Polizeigewalt demonstriert. Im Zuge des Events sind örtliche Verkehrseinschränkungen nicht auszuschließen.

Kommunalwahlen in Nicaragua:

In Nicaragua finden am Sonntag, den 6. November 2022, landesweit Kommunalwahlen statt. Behördenangaben zufolge ist mit einer verstärkten Präsenz von Sicherheitskräften zu rechnen. Insbesondere nach Verkündigung der Wahlergebnisse sind dennoch gewaltsame Ausschreitungen möglich.

Wahlen für das Repräsentantenhaus und den Senat in den USA:

Am Dienstag, den 8. November 2022, wählen die Bürgerinnen und Bürger in den USA ein neues Repräsentantenhaus und einen neuen Senat. Am Wahltag ist deshalb landesweit mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Bereits im Vorfeld sowie nach Verkündigung der offiziellen Ergebnisse sind Proteste möglich.

Unabhängigkeitstag in Kambodscha:

Am Mittwoch, den 9. November 2022, wird in Kambodscha der Unabhängigkeitstag begangen. Aufgrund möglicher gewaltsamer Demonstrationen erhöhen die örtlichen Behörden sie Sicherheitsvorkehrungen. Lokale Verkehrsbehinderungen sind nicht auszuschließen.

Generalstreik in Belgien:

Ebenfalls am Mittwoch kommt es in Belgien aller Voraussicht nach zu einem Generalstreik. Hintergrund ist unter anderem die Forderung nach einer Gaspreis- und Stromobergrenze sowie nach Lohnerhöhungen. Besonders an den Flughäfen und im Bahnverkehr sind erhebliche Einschränkungen zu erwarten, sollte der Streik wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden. Auch gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Streikenden sind nicht auszuschließen.

