Oceania Cruises: FAM-Reise an Bord der Riviera

„Das war eine großartige Woche mit unseren Partnern, die gute Stimmung und viel Interesse mitgebracht haben,“ schwärmt Maik A. Schlüter, Director, Business Development DACH. „Besonders begeistert waren alle von dem exzellenten Service und der Kulinarik an Bord. Die European & UK Riviera Fam-Trip Games mit Shuffleboard und Krocket rundeten den gelungenen Fam-Trip ab.“

Bei tollem Wetter genossen die Teilnehmer die "Feinste Küche auf See", das An-Bord-Entertainment sowie Landausflüge und konnten sich so selbst einen Eindruck von dem Angebot der internationalen Reederei machen. Ein besonderer Programmpunkt war außerdem das Treffen mit Tino Daab, German Culinary Director an Bord der Riviera. Er gab den Teilnehmern einen spannenden Einblick in die kulinarische Strategie von Oceania. Während einer Produktschulung wurden außerdem alle Bereiche der neuen Vista vorgestellt.

Die Reise von Rom nach Mallorca war dabei die letzte Reise der Riviera, bevor sie umgebaut wird. Durch die OceaniaNEXT-Initiative erhält das Schiff schon bald komplett neue Suiten und Kabinen sowie elegante öffentliche Bereiche, die von einem neuen, hellen und luftigen Ambiente geprägt sind.

