schauinsland-reisen zahlt Mitarbeitenden Inflationsausgleichsprämie

„Wir nutzen diese Möglichkeit in vollem Umfang“, sagt schauinsland-reisen-Geschäftsführer Gerald Kassner. Alle Beschäftigen erhalten die Zahlungen schrittweise in drei Stufen bis zum Frühjahr 2024. Die aktuelle Inflationsentwicklung stelle ArbeitnehmerInnen vor große finanzielle Herausforderungen. schauinsland-reisen-Geschäftsführer Gerald Kassner begrüße die in diesem Zusammenhang von der Bundesregierung ermöglichte Inflationsausgleichsprämie und nutze diese in vollem Umfang, um die Beschäftigten finanziell zu entlasten.

Zusammenhalt in der „Familie“

„Als traditionelles Familienunternehmen sehen wir uns in der sozialen Verantwortung“, betont Kassner. „Hier im Unternehmen herrscht ein großer Zusammenhalt. Die Mitglieder der schauinsland-reisen-Familie in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, ist mir deshalb ein besonderes Anliegen.“ D

er Reiseanbieter zahlt die Inflationsausgleichsprämie allen Beschäftigten, unabhängig von Position oder Funktion. Auch Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte partizipieren anteilsmäßig an der steuerfreien Prämie. „Wir möchten durch die Nutzung der gesetzgeberischen Möglichkeiten ein klares Zeichen setzen. Gerade schwierige Zeiten übersteht man nur gemeinsam“, so der schauinsland-reisen-Geschäftsführer. (red)