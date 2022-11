Oceania Cruises: „Tropen und Exoten Kollektion 2024/25“

Mit 30 bis 50% mehr Zeit in den Häfen umfassen die Reiserouten erstaunliche 451 Übernachtungen auf 123 Reisen. Die Kollektion wird ab dem 2. November 2022 zur Buchung freigeschaltet.

„Diese neue Kollektion von Reiserouten zeigt ikonische Häfen sowie eine Fülle von Möglichkeiten nahezu unberührte Ecken der Welt zu erkunden,“ sagte Howard Sherman, President und CEO von Oceania Cruises. „Außerdem wird die Reise mit den sieben brandneuen oder besser als neuen Schiffen genauso erlebnisreich sein wie die Ziele selbst.“

Reisende, die mehr von der Welt entdecken möchten, werden sich an der Auswahl von 70 Grand Voyages erfreuen, um so verschiedenen Regionen ausführlicher zu entdecken. Das Eintauchen in ein bestimmtes Reiseziel ist ein weiteres Schlüsselelement der „Tropen und Exoten Kollektion 2024/25“ mit einer Vielzahl von Reisen, die sich auf einzigartige Ziele wie den Amazonas, die Küstendörfer Brasiliens, die arabische Halbinsel, Japan und eine Umrundung Australiens konzentrieren.

Für diejenigen, die weniger bereiste Ziele besuchen möchten, gibt es außergewöhnliche Kreuzfahrten zu Indonesien und Papua-Neuguinea, den Yachthäfen und winzigen Atollen des Südpazifiks und sogar eine Durchquerung des Nordpazifiks, die Japans grüne nördliche Städte mit den zerklüfteten Außenposten Alaskas verbindet.

Höhepunkte der „Tropen und Exoten Kollektion 2024/25“