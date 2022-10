Airport Klagenfurt präsentiert Winterflugplan 2022/23

Mit 30. Oktober 2022 startet der neue Winterflugplan am Airport Klagenfurt. Zu den klassischen Destinationen Wien und Köln kommt als Highlight London-Stansted hinzu. Verantwortlich dafür ist die irische Low-Cost-Airline Ryanair, die damit auch ein Comeback in Klagenfurt feiert. Neben London geht es mit Ryanair außerdem nach Dublin, Manchester und Brüssel.

Neben den täglichen Linienflügen nach Wien mit Austrian Airlines kehrt Eurowings ab 20. Dezember mit vorerst zwei wöchentlichen Direktflügen zwischen Köln-Bonn und Klagenfurt zurück. Außerdem nach einer coronabedingten Zwangspause wieder am Start ist die niederländische Transavia mit der Strecke Rotterdam-Klagenfurt.

„Der Airport Klagenfurt setzt mit dem Winterflugplan ein klares Statement. Auf diesem attraktiven und vielfältigen Programm wollen wir weiter aufbauen“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Nils Witt.(red)