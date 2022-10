Dertour & Rewe machen Sommer 2023 buchbar

In den Urlaubsdestinationen Spanien, Tunesien und Ägypten sowie in Italien, Kroatien und Österreich können bereits mehr als drei Viertel des Angebots von Dertour und seinen Schwestermarken Jahn Reisen und ITS gebucht werden. Auch die Hotels und Resorts in der Türkei und Griechenland sind schon fast alle in den Systemen – etwa die nachgefragten Angebote des Sentido Unique Blue und des Calimera Sirens Beach auf Kreta oder auch des Sentido Trendy Verbena Beach an der Türkischen Riviera. Für Mallorca-Reisen bieten die DER Touristik- Veranstalter mit mehr als 350 Hotels jetzt schon nahezu das komplette Portfolio an, darunter auch das Cooee Anba Romani.

Das gleiche gilt für die City & Cars Städtereisen, deren Programm zu 90% buchbar ist. Und auch auf der Fernstrecke können bereits Destinationen wie Asien, Afrika der Indische Ozean sowie der Orient, aber auch die Karibik, Mexiko und Lateinamerika für den Reisezeitraum bis Ende Oktober 2023 gebucht werden.

Frühbucher-Rabatt & Flex-Pakete

Gäste, die sich frühzeitig für eine Reise mit Dertour entscheiden, profitieren aktuell doppelt: So können sie einerseits von bis zu 50% Rabatt, andererseits bis Ende 2023 von Flex-Paketen profitieren. Damit erhalten Gäste bereits ab 59 EUR die Möglichkeit, ihre Reise bis 14 Tage vor Abreise kostenlos zu stornieren oder umzubuchen.

„Damit geben wir unseren Gästen weiterhin die maximale Flexibilität und Sicherheit bei der Buchung, damit sie sich frühzeitig für eine Reise entscheiden und mit Frühbucher-Ermäßigungen von bis zu 50% von den besten Preisen profitieren können – und das ohne jedes Risiko“, so Markus Fritz, Bereichsleitung Produktmanagement.

Neue Hotels & Resorts

Freuen dürfen sich die Gäste von Dertour, Jahn Reisen, ITS und Meiers Weltreisen nicht nur auf ein umfangreiches Angebot in ihrem Urlaubsziel, sondern auch auf spannende neue DTH Hotels und Resorts. Mit dem Calimera Hane Garden eröffnet in Side an der Türkischen Riviera im Sommer 2023 ein Familienhotel seine Pforten. Neben dem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis und seinen attraktiven Familienangeboten überzeugt das Resort mit seinem Calimigo Kids Club, dem Pool mit Wasserrutschen und einer großen Auswahl an hochwertigen Speisen.

Ebenfalls neu im Portfolio der DER Touristik für das kommende Jahr ist das Sentido Oasis Reef Senses Resort in Ägypten. Die gepflegte Anlage in Sharm el- Sheikh verfügt über einen hoteleigenen Strand mit einem Hausriff, an dem es sich ausgezeichnet schnorcheln und tauchen lässt, eine eigenen PADI- Tauchschule und einen Aquapark. (red)