TUI Cruises: Advent & Weihnachten an Bord der Mein Schiff-Flotte

In zwei Monaten ist Weihnachten und schon jetzt ist die Crew der Mein Schiff Flotte in den Vorbereitungen, um den Gästen, die im Advent und zu den Festtagen der Kälte sowie dem vorweihnachtlichen Stress entfliehen wollen eine unvergessliche Zeit zu bereiten. So können Gäste ihre Auszeit beispielsweise in der Karibik, rund um die Kanarischen Inseln, in Asien oder im Orient verbringen - Highlights wie ein Adventskalender, ein Weihnachtsmarkt am Pooldeck sowie kulinarische Köstlichkeiten und Momente der Besinnlichkeit werden dabei aber auch an Bord nicht fehlen.

Auch für die Kleinen wird es an Bord weihnachtlich: Die Kinder erwarten unter anderem vorgelesene Weihnachtsgeschichten, Plätzchen backen und Weihnachtsbasteln. Unvergessliche Momente für die ganze Familie warten bei der Weihnachts-Familienrallye, beim Familien-Weihnachtskino oder beim gemeinsamen Kreieren von Weihnachtsgeschenken im Atelier.

Preisbeispiele:

Die siebentägige Reise „Dubai mit Sir Bani Yas l“ mit der Mein Schiff 6 ab/bis Dubai vom 19.-26.12.2022 mit den Mein Schiff-Inklusivleistungen gibt es ab 499 EUR pro Person in einer Außenkabine bei Doppelbelegung, 549 EUR pro Person in der Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PLUS Tarif.

Die vierzehntägige Reise „Asien mit Singapur“ mit der Mein Schiff 5 ab/bis Singapur vom 7.-21.12.2022 mit den Mein Schiff-Inklusivleistungen gibt es ab 799 EUR pro Person in einer Innenkabine bei Doppelbelegung, 1.099 EUR pro Person in der Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PUR Tarif.

Die 35tägige Reise „Karibische Inseln ab Bremerhaven“ mit der Mein Schiff 3 ab/bis Bremerhaven vom 11.12.2022 - 15.01.2023 mit den Mein Schiff-Inklusivleistungen gibt es ab 3.349 EUR pro Person in einer Innenkabine bei Doppelbelegung, 4.449 EUR pro Person in der Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PUR Tarif.

(red)