schauinsland-reisen verzeichnet Schulungsrekord

32 Inforeisen in 22 verschiedene Zielgebiete mit über 650 Teilnehmern, rund 40 Web-Seminare, zwei Roadshows mit jeweils fast 30 Veranstaltungsabenden sowie der Start der neuen E-Learning-Plattform expi-cademy Ende Mai - das ist die Bilanz, die Nadja Peters, Leitung des Teams „Schulungen und Events“ bei schauinsland-reisen zum Jahresende ziehen kann: „Zwar haben wir auch in den letzten zwei Jahren im Rahmen der pandemie-bedingten Möglichkeiten virtuelle Angebote gemacht, aber wir sind sehr stolz, dass wir in diesem Jahr so viele Schulungen und Inforeisen, wie noch nie durchführen können und das auch so gut von den Reisebüro-Mitarbeitenden angenommen wird.“

Die Themen und Zielgebiete der Weiterbildungen gehen quer durch die Produktwelt von schauinsland-reisen. Ein neuer Fokus lag in diesem Jahr auf dem Bereich Social Media und wie diese Plattformen durch die Reisebüros genutzt werden können. Zu diesem Thema gab es mehrere Web-Seminare und eine Schulung in der expi-cademy sowie drei Inforeisen, bei denen die Teilnehmenden viel über Social Media lernten und dies direkt in die Praxis umsetzen konnten.

Umfangreichstes Online-Angebot

Im Vergleich zu 2019 wurden vor allem die Online-Angebote ausgebaut. So wurden 2019 noch 10 Web-Seminare durchgeführt und in diesem Jahr rund 40. Das E-Learning-Programm expi-cademy ist nun seit einem knappen halben Jahr am Start und das erste Zwischenfazit ist sehr positiv. Die Inhalte sind kurz und knackig und halten selbst für „alte Hasen“ spannende Informationen bereit. Mit der Teilnahme an den Online-Kursen können sich die Expedienten nicht nur einen Wissensvorsprung verschaffen, sondern nach erfolgreichem Abschluss auch an attraktiven Gewinnspielen teilnehmen.

Weiterbildungsreihe: "Azubis in besten Händen"

Auch die Nachwuchs-Förderung liegt den Duisburgern sehr am Herzen. 2019 fand zum ersten Mal die Weiterbildungsreihe „Azubis in besten Händen“ statt und wurde in diesem Jahr nach einjähriger Pause weitergeführt. Die umfangreiche Onlineschulung für den Reisebüro-Nachwuchs wird ergänzt durch eine Verkaufsschulung in der schauinsland-reisen-Zentrale.

Die Anmeldung für das kommende Jahr ist ab sofort über das Expedienten-Portal slr-info.de möglich.

Aktuelle Webinare & Schulungen:

Für alle, die an der aktuell laufenden Roadshow nicht teilnehmen können, sind die dazugehörigen Web-Seminare freigeschaltet. Anmeldungen für neue Online-Schulungen und auch virtuelle Inforeisen nach Thailand und zum Thema Kreuzfahrt-Kombi mit AIDA werden ebenfalls ab November entgegengenommen.

Weitere Infos und Anmeldung unter: slr-info.de (red)