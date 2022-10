Belvilla: Buchungsplus für November & Dezember

Zwei Monate vor Weihnachtsferien würden die Belvilla-Buchungen für die kommende Skisaison auf Hochtouren laufen. Das Niveau von 2019 sei noch nicht erreicht, aber die Buchungen seien gleichauf und sogar 2% über dem Jahr 2021 zur selben Zeit und 18% höher als im Jahr 2020. Dabei hätten die Buchungen von Belvilla Gästen aus Österreich im Vergleich zum letzten Jahr um 13% zugenommen und aus Italien sogar um 150%. Während Buchungen aus Dänemark um über 50% gefallen seien. Allgemein könne der Ferienhausspezialist bei den Italienern eine gestiegene Reiselust beobachten, denn Gäste aus Italien hätten für November und Dezember 2022 um 23% mehr Belvilla-Buchungen gemacht als letztes Jahr bis zum selben Zeitpunkt, so Belvilla in einer Aussendung.

Deutsche und niederländische Gäste voran

“Wie auch letztes Jahr sind über 50% der Belvilla Gäste in den Weihnachtsferien aus Deutschland, gefolgt von Gästen aus den Niederlanden mit 20%. Am beliebtesten ist ein Aufenthalt von sieben Tagen, wobei der durchschnittliche Aufenthalt bei 6,2 Tagen liegt. Auch große Häuser für Familien oder Freundesgruppen von im Durchschnitt acht Personen sind dieses Jahr wieder gefragt”, erklärt Danijel Nikolic, Managing Director Belvilla by OYO Austria. (red)