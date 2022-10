SunExpress: Einladung zum zweiten Golf Cup

Nach dem Erfolg der letztjährigen Veranstaltung wurde die Teilnehmeranzahl für das Golfturnier in diesem Jahr noch einmal erweitert und das Teilnehmerfeld zudem international gestaltet. Beim Turnier auf dem Green des Kaya Palazzo Golf Resorts in Belek und bei der vorherigen Trainingsrunde auf dem „The Montgomerie MaxxRoyal Golf Club“ können die Teilnehmenden ihr Können zeigen und zudem in entspannter Atmosphäre alles über das SunExpress Flugprogramm 2023 und die Golfreisen-Angebote des Ferienspezialisten erfahren.

„Mit der Neuauflage unseres Golf Cups möchten wir unseren treuen Vertriebspartnern gerne wieder etwas zurückgeben und ihnen für ihre Unterstützung in diesem Jahr danken“, so Michael Schober, SunExpress Senior Manager Direct Sales. „Wir wollen trotz der Herausforderungen der Branche gemeinsam in entspannter Atmosphäre auf ein erfolgreiches Türkei-Reisejahr 2022 zurückblicken und den Teilnehmenden noch einmal Antalya sowie Belek als Top-Winterdestinationen unter den türkischen Golfzielen näherbringen.“

Mit zahlreichen attraktiven Golf-Specials will die Fluggesellschaft ihre Vertriebspartner bei der Vermarktung der Wintersaison 2022/23 unterstützen. Interessierte Touristiker können sich noch bis Ende Oktober zum zweiten SunExpress Golfcup anmelden. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze verfügbar sind, entscheidet das Los.

Anmeldung und Details zum Golf Cup HIER (Red)