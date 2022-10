Fraport und Lufthansa gründen Joint Venture "FraAlliance"

Der Flughafenbetreiber Fraport und die Lufthansa haben heute die Gründung der „FraAlliance“ - ein gleichberechtigt geführtes Unternehmen (= beide Parteien sind zu 50% beteiligt) - verkündet. Das Ziel des Joint Ventures: Die Verbesserung der Abläufe, sowie die Steigerung der Produkt- und Servicequalität am Flughafen Frankfurt - insbesondere am Terminal 1, das vorwiegend von der Lufthansa Group genutzt wird.

Ziele der Zusammenarbeit

Durch die Gründung der FraAlliance wollen die beiden Konzerne in Zukunft was strategische Themen und operative Bereiche betrifft künftig noch intensiver zusammenarbeiten. So sollen im Rahmen des Joint Ventures Geschäftsbetrieb und Geschäftsentwicklung, Kundenerlebnis, Infrastruktur, Intermodalität und Nachhaltigkeit inhaltlich weiterentwickelt werden. Durch Analysen und Optimierung von Prozessen im Terminalbetrieb soll außerdem der gesamte Ablauf verbessert werden - und ein "Flugchaos", wie es noch im Sommer an vielen europäischen Flughäfen herrschte, somit nicht mehr entstehen können.

„Wir wollen unseren Kunden ein zuverlässiges, pünktliches und erstklassiges Reiseerlebnis bieten. Mit dem Joint Venture werden wir jetzt stärker und fokussierter als bisher die dafür notwendigen Projekte voranbringen. Die neue Partnerschaft an unserem Drehkreuz in Frankfurt schafft durch innovative, zukunftsorientierte Maßnahmen einen deutlichen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden", so Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines.

Ein erstes Ergebnis der vertieften Zusammenarbeit: Informationen über die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen sind ab sofort in der Lufthansa App ersichtlich, was die Reiseplanung für Kunden verbessern soll.

In einem weiteren aktuellen Projekt wurden Passagierströme genau analysiert. Das Ziel dabei: doppelte Sicherheitskontrollen sollen künftig entfallen, wodurch sich die Umsteigezeit signifikant reduziert würde.

Gemeinsames Management bei FraAlliance

Das Team der FraAlliance wird paritätisch von beiden Unternehmen besetzt. Die Geschäftsleitung haben Dirk Schusdziara (bisher Leiter Wirtschaftliche Steuerung des Zentralbereichs Flugbetriebs- und Terminalmanagement, Unternehmens-sicherheit der Fraport AG) und Jörg Harnisch (bisher Head of Lean Project Management & CoE Process Improvement bei der Lufthansa Group) gemeinsam übernommen. (red)