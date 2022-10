Neuer Olimar-Magalog "Rund- und Erlebnisreisen 2023"

Darin finden sich auf 180 Seiten über 200 Reiseangebote für Portugal, Spanien, Italien, Kroatien und die Kapverdischen Inseln, bei denen sich jede einzelne Destination durch Individualität und Authentizität auszeichnet. Denn Olimar steht schon immer und folgt auch weiterhin der Philosophie, nur persönlich ausgesuchte Ziele, Hotels und landestypische Unterkünfte anzubieten und abseits des Mainstreams stilvoll erlebbar zu machen. So werden alle Roadtrips und Programme von Olimar Reisen vororganisiert, wobei die Kunden individuell unterwegs sind. Neben einem Ansprechpartner vor Ort gehören auch flexible Buchbarkeit und auf besonderen Wunsch auch Änderungen des Reiseprogramms zu Olimars Service.

Unter den mehr als 200 Angeboten der Olimar „Rund- und Erlebnisreisen 2023“ finden sich für jedes Reiseland eine Reihe von Highlights, für die nachfolgend jeweils zwei Beispiele stehen:

Portugal: Route 66 - Familienurlaub auf Madeira

Portugals „Route 66“ ist ein Roadtrip mit großem Landschaftskino auf der „Estrada Nacional 2“, der längsten Nationalstraße Europas. Sie führt über fast 740km vom Thermalbad Chaves im äußersten Norden durch das authentische Landesinnere bis nach Faro an der Algarve und passiert acht historische Provinzen, vier Gebirgszüge und elf Flüsse.

Kontrastprogramm: Die „Familien-Aktivreise auf Madeira“. Bei dieser Themenwoche auf der kleinen Insel im Atlantik ist Abwechslung angesagt. Vom Hotel Four Views Oásis in Caniço direkt am Meer wechseln sich vormittags Ausflüge und nachmittags Relaxen am Pool und Kiesstrand oder Erkundungen auf eigene Faust ab.

Spanien: Am Golf von Biskaya - Bahnreise durch Andalusien

Bei der 12-tägigen Selbstfahrer-Rundreise in Spanien werden auf rund 700km die Küsten des Baskenlandes, Kantabriens und Asturiens entdeckt. Bei einem ausgewogenen Mix aus Sightseeing und Entspannung führt sie zu Stränden und Steilkaps, zu den Anfängen der Kunst in Altamira oder zum Guggenheim-Erlebnis in Bilbao.

„Auf der richtigen Spur durch Andalusien“ heißt die umweltfreundliche, zehntägige Bahnreise ab Malaga nach Granada, Córdoba, Sevilla und zurück. Die modernen, gepflegten Züge verkehren auf eigenen Trassen, unabhängig vom übrigen Schienenverkehr. Ablauf: Drei Tage Malaga, mit Strand und Picasso-Museum, jeweils zwei Tage in den Welterbe-Städten Granada und Córdoba mit geführter Besichtigung der berühmten Alhambra, zuletzt drei Tage in der andalusischen Hauptstadt Sevilla mit ihrem Weltkulturerbe und viel Flamenco.

Italien: Auf Odysseus Spuren - Kulinarische Rundreise

Mit dem Mietwagen erfährt man „Odysseus Riviera und unbekanntes Kampanien“ in einer wunderschönen Ecke des Latiums nördlich von Neapel. Das Hotel im bezaubernden Städtchen Sperlonga ist Ausgangspunkt für Ausflüge in diese mythische Gegend, mit viel Natur und beeindruckender Geschichte zum Anfassen in Benevento und Sant’Agata dei Goti.

Bei der kulinarischen Rundreise „Prickelndes Norditalien“ sind die berühmten Schaum- und Perlwein-Regionen Italiens die Ziele: von der piemontesischen Region Langhe über die Lombardei samt Iseo-See bis nach Venetien mit Verkostung von Spumante, Franciacorta und Prosecco. Dazu ein Abstecher in malerische Landschaften und zu Orten wie Alba mit den berühmten Trüffeln, das mittelalterliche Asti, Iseo am gleichnamigen See, Bassano und Treviso.

Adria-Dreiländereck - Kulinarik in Kroatien

In acht Tagen drei Länder mit dem Mietwagen oder dem eigenen Pkw? Kein Problem beim Angebot „Dreiländereck an der Adria“ mit Highlights zwischen Italien, Slowenien und Kroatien, wie z.B. das für seine Teufelsbrücke berühmte Cividale, die Grotten von Postojna und Ljubljana, die Hauptstadt Sloweniens. Ein Besuch in Kroatiens Hauptstadt Zagreb, dem am Meer gelegenen Ort Opatija sowie auf der Insel Krk und eine Fahrt durch Istrien in Richtung Pula runden das Programm ab.

„Dalmatien kulinarisch entdecken“ versprechen Küche und Keller in UNESCO-Städten wie dem historischen Trogir und Dubrovnik, der „Perle der Adria“ mit ihren Traumstränden und der pittoresken Altstadt. Dazu der Nationalpark Mljet, Wein- und Olivenanbaugebiete oder jahrhundertealte Dörfer wie Ston. Überall warten die besten Restaurants und Verkosten bei Weinproben. Kulturgenuss trifft guten Geschmack.

Kapverden für Entdecker

Für alle, die in einer Woche die Vielseitigkeit der 570km vor der westafrikanischen Küste gelegenen Inseln kennenlernen möchten, ist die Rundreise „Kapverden für Entdecker“ ideal. Sie zeigt die Höhepunkte der Nordinseln – das koloniale Mindelo, den berühmten Cova-Krater, das tropisch-grüne Paúl-Tal, den Fischerort Tarrafal, natürlich Baden im herrlichen Ozean – und führt über São Vicente und Santo Antão bis nach Santiago. Hin- und Rückflugsort ist die Insel Sal.

Weitere Infos zu den Rund- und Erlebnisreisen von Olimar unter: www.olimar.de/rund--und-erlebnisreisen/ (red)