TUI verlängert Aktion für Langzeiturlaube

Für eine Langzeitreise im kommenden Winter müssen mindestens 21 Nächte gebucht werden. Bei der TUI liegt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste, die an der Sonne überwintern wollen, bei 23,8 Nächten, die sie sich 2.617 EUR pro Person kosten lassen.

Ägypten, Teneriffa, Cancún

Sehr gefragt ist dabei Ägypten mit der Region Hurghada, gefolgt von der Kanareninsel Teneriffa und Cancún in Mexiko. Beliebtestes Hotel für Langzeitaufenthalte ist der Vier-Sterne Club TUI Magic Life Kalawy in Hurghada am Roten Meer. Auch das Giftun Azur Resort in Hurghada sowie das Fünf-Sterne Hotel Riu Palace Mexico in Playa del Carmen stehen bei Langzeitaufenthalten hoch in der Gunst der TUI-Gäste.

Workation

Nicht nur Senioren setzen sichtlich auf Überwintern in der Sonne. Flexible Arbeitszeiteinteilung und Home Office haben eine neue Kundengruppe geschaffen. Die Tendenz bei Workation geht in Richtung Pauschalreise mit All Inclusive-Angeboten. Daher bietet TUI für Langzeiturlaube ab 21 Nächten ausschließlich Unterkünfte auf Basis All Inclusive an. Wer Urlaub und Arbeit kombinieren möchte, findet in den TUI-Hotels Robinson, TUI Magic Life und TUI Blue entsprechend ausgestattete Zimmer mit Schreibtisch, Bürostuhl, Highspeed Internet und Drucker.

Länger buchen, mehr sparen

Für Aufenthalte ab 21 Nächten bietet TUI mit dem Aktionscode LANGZEIT800 bis zu 800 EUR Nachlass auf den Reisepreis. Bei mindestens 42 Nächten können Langzeitgäste noch bis 31. Oktober mit dem Aktionscode LANGZEIT1500 bis zu 1.500 Euro auf ihre Reise sparen. Hotel only-Preise starten für Langzeitreisen bereits bei ca. 31 Euro pro Nacht – wie etwa im Fünf-Sterne Hotel Paloma Foresta in Antalya. Die Aktion für Langzeiturlaube gilt für Pauschalreisen und Hotel only-Buchungen im Zeitraum vom 1. November 2022 bis 30. April 2023.

Preisbeispiel inklusive Langzeitermäßigung mit dem Aktionscode „LANGZEIT800“: 21 Nächte im Fünf-Sterne Hotel Paloma Foresta in Antalya sind mit Flug ab Wien am z.B. am 25. November 2022 auf Basis All Inclusive ab 839 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.