Neuer Familien-Katalog von Studiosus

Neben London und Rom sind Reisen auf den griechischen Peloponnes, an den Golf von Neapel und ins Cilento sowie nach Island buchbar. Die Angebote richten sich dabei speziell an Eltern mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren - aber auch an Alleinerziehende, die mit ihren Kindern und anderen Erwachsenen Urlaub machen möchten sowie an Großeltern und ihre Enkel. Auf allen Reisen sind die Gäste dabei klimaschonend unterwegs. Neben allen Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten werden auch die Treibhausgas-Emissionen sämtlicher Flüge und Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Tempel erkunden, Pasta und Eis herstellen

Beim riesigen Ausbruch des Vesuv vor fast 2000 Jahren wurde die Stadt Pompeji unter einem Berg von Asche begraben und gleichzeitig bestens konserviert. Wie es dort heute aussieht, erforschen die Gäste der achttägigen family-Reise „Golf von Neapel - Cilento – dem Vesuv aufs Dach steigen“. Sie besteigen den Krater des Vesuv zu Fuß und staunen, was in seiner fruchtbaren Erde wächst: geschmackvolle Tomaten für Spaghetti Napoli! Wie haben die alten Römer ihre Häuser gebaut und Trinkwasser gewonnen? Wie haben die Kinder in den Innenhöfen gespielt? Nicht nur beim Besuch von Pompeij freut sich die Studiosus-ReiseleiterIn über alle Fragen der Reisenden.

Mit dem Schiff geht es auf die Insel Capri, per Boot zur Blauen Grotte und an einsame Strände. Im ursprünglichen Cilento mit den steil zum Meer abfallenden Küsten und seiner fast unberührten Natur sehen die kleinen und großen Urlauber neben den griechischen Tempeln in Paestum außerdem, wie Nudeln hergestellt und saure Zitronen in süßes Eis verwandelt werden. Auch Wasserbüffeln statten sie einen Besuch ab – und wissen nun genau, wo die Milch für den Mozzarella herkommt. Die beiden ausgewählten Vier-Sterne-Hotels, eines mit eigenem Pool, liegen direkt am Meer.

Die achttägige Reise ist inklusive Flug, Rundreise, Übernachtungen in Vier-Sterne-Hotels, Halbpension und Studiosus-Reiseleitung ab 1.596 Euro pro Kind und ab 2.040 EUR pro Erwachsenem buchbar. (red)