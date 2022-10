Aldiana: Club Costa del Sol bleibt 2023 im Programm

Noch im Juli 2022 verkündete der Frankfurter Clubanbiete im Zuge der Programmerweiterung durch zwei neue Resorts in Ägypten und der Türkei, auch die Schließung des Club Costa del Sol. Heute dann der Rückruf dieser Ankündigung: Aldiana wird auch in der kommenden Saison mit drei Clubs in Spanien vertreten sein. Damit komme der Clubanbieter der hohen Anfrage von Stammgästen und Golfgruppen nach, die sich eine Weiterbetreibung des Clubs mit Zielflughafen Málaga gewünscht haben.

„Wir freuen uns sehr, dass der bei unseren Gästen sehr beliebte Club bei uns bleiben wird und wir den Aldiana Club Costa del Sol auch im nächsten Sommer ab Anfang März im Programm haben werden“, sagt Markus R. Kempen, Geschäftsführer der Aldiana GmbH. „Mit dieser Entscheidung möchten wir kundenzentriert auf die vielen Anfragen reagieren“, so Kempen weiter.

Die Schweizer Investmentgesellschaft LMEY, frühere Mitgesellschafterin der Aldiana GmbH, hat den Vertrag für die Clubanlage mit dem Tochterunternehmen der DER Touristik in der vergangenen Woche verlängert. Weitere Clubs, die Aldiana in Spanien anbietet, sind der Aldiana Club Andalusien mit Zielflughafen Jerez und der Aldiana Club Fuerteventura.

Details zum Aldiana Club Costa del Sol

Während sich das Angebot der beiden anderen Resorts sowohl an Familien mit jüngeren Kindern als auch Paare und Alleinreisende richtet, hat sich der Aldiana Club Costa del Sol ganz auf Erwachsene und Familien mit älteren Kindern eingestellt. Vor der Einführung des neuen „Adults friendly“-Konzepts erhielt der Club, der einen fantastischen Blick auf den Felsen von Gibraltar bietet, ein umfassendes Makeover. Neue Lieblingsplätze und Event-Locations wurden geschaffen und viele Bereiche der Anlage modern umgestaltet. Zusätzlich werden in den Hauptferienzeiten 11–17-Jährige mit altersgerechten Programmen und jeder Menge Action vom Aldiana Team unterhalten. (red)