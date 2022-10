Saudia veröffentlicht Winterflugplan für Österreich

Die nationale Fluggesellschaft Saudi-Arabiens fliegt ab Oktober 2022 insgesamt viermal die Woche - Di, Do, Sa, So - von der österreichischen Hauptstadt in die wichtigste Hafenstadt Saudi-Arabiens am Roten Meer. Die Strecken von und nach Österreich werden dabei mit hochmodernen Airbus A320-Flugzeugen in einer Zwei-Klassen-Konfiguration mit 20 Sitzen in der Business Class und 90 Sitzen in der Guest Class bedient.



Mr. Hisham Bindkhail, Regional Saudi Manager in Europa sagt dazu: "Österreich ist für uns ein wichtiger Markt und wir sind sehr stolz darauf, Saudi-Arabien an vier Tagen pro Woche mit Österreich zu verbinden. Wir freuen uns darauf, Gäste aus Österreich an Bord unserer Saudia-Flugzeuge willkommen zu heißen und ihnen ein einzigartiges Flugerlebnis in allen Klassen mit der herzlichen Gastfreundschaft Saudi-Arabiens zu bieten. Der Freizeitverkehr entwickelt sich rasant und wir als Saudia haben es uns zum Ziel gesetzt, die Erwartungen der Reisenden zu erfüllen und zu übertreffen."

Saudi-Arabien ist mit Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad ein ideales Reiseziel für einen sonnigen Winterurlaub. Jeddah, an der Küste des Roten Meeres gelegen, lädt Besucher dazu ein, die vielfältigen Kulturen, die exquisite Küche und das historische Viertel Al Balad, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, zu entdecken.

Nähere Informationen unter: www.saudia.com (red)