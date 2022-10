Sunny Cars gibt Tipps für Fenstertage 2023

Das laufende Jahr neigt sich dem Ende zu und die Urlaubsplanungen für 2023 beginnen. Wer clever plant, holt aus den verfügbaren Urlaubstagen viel raus. Legen Reisende ihre freien Tage um Feiertage herum, die auf Werktage fallen, verdoppelt sich so manche Auszeit. Denn lediglich Neujahr fällt im Jahr 2023 auf ein Wochenende.

So lassen sich mit nur vier Urlaubstagen bis zu 16 freie Tage erreichen. Der Qualitäts-Mietwagen-Veranstalter Sunny Cars zeigt, wann Mietwagenfans am besten den nächsten Kurztrip starten.

Maiausflug um Christi Himmelfahrt

Gute Aussichten auf das kommende Jahr: mit Christi Himmelfahrt am Donnerstag, den 18. Mai 2023, ergibt sich im Frühling die erste Gelegenheit für einen Roadtrip. In ganz Österreich ist dies ein gesetzlicher Feiertag. Wer am darauffolgenden Freitag Urlaub nimmt, verbringt also gleich vier freie Tage. Da heißt es ab ins Auto und die ersten Sonnenstrahlen einfangen.

Kurztrip um Fronleichnam

Schon kurz darauf ergibt sich für Reisende erneut die Möglichkeit, einen gut gelegenen Feiertag zu nutzen. Am Donnerstag, den 8. Juni 2023, fällt Fronleichnam ebenfalls auf einen Werktag kurz vor dem Wochenende. Als Teil des Bundesgesetzes bedeutet dieses Datum für alle Österreicherinnen und Österreicher einen arbeitsfreien Tag. Legen Reisende einen Urlaubstag auf den Freitag, 9. Juni 2023, haben sie ganze vier Tage Auszeit. In ersten Destinationen Europas lässt sich dann bereits ein Badeurlaub genießen.

Sommerurlaub clever geplant

Ihre Ferien planen Österreicherinnen und Österreicher am besten um den 15. August 2023 herum. Denn an diesem Dienstag ist mit Maria Himmelfahrt landesweit ein arbeitsfreier Feiertag. So ergeben sich mit nur einem Urlaubstag gleich vier freie Tage. Reisende verlängern in diesem Zeitraum ihren wohlverdienten Sommerurlaub. Dabei sparen sie wichtige Ferientage für den Rest des Jahres auf. Die perfekte Zeit, um gemeinsam mit den Liebsten neue Ziele zu entdecken.

Ein Ausflug nach Italien empfiehlt sich hier jedoch nicht. „Ferragosto“ gilt in Bella Italia als der wichtigste Feiertag. Daher herrscht dort starker Verkehr und die Staugefahr liegt entsprechend hoch.

Auszeit der Nation

Am österreichischen Nationalfeiertag am 26. Oktober, 2023 ein Donnerstag, heißt es wieder landesweit „wir haben frei“. Bürgerinnen und Bürger bekommen diesen Tag zur Feier der Nation geschenkt. Reiselustige nehmen am Freitag, 27. Oktober, Urlaub. Dann ergibt sich erneut ein langes Wochenende, um den goldenen Herbst und die Halloween-Stimmung zu genießen. Mit dem Auto geht es auf Kurztrips durch die bunten Wälder Europas. (red)