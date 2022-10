TUI: Herbstferien-Ranking & Restplätze für Kurzentschlossene

Die Top TUI-Destinationen sind in diesem Herbst Hurghada in Ägypten, gefolgt von Larnaka auf Zypern und dem beliebten türkischen Urlaubsort Antalya.

Auch im Länder-Ranking führt auf der Mittelstrecke Ägypten mit den Taucherhotspots Hurghada und Marsa Alam das Ranking an, gefolgt von Spanien mit den Kanarischen Inseln Gran Canaria und Teneriffa an der Spitze.

Die Sonneninsel Zypern hat es heuer im Herbst-Länderranking auf den 3. Platz geschafft. Auf Platz vier liegt Griechenland unter anderem mit den beliebten Urlaubsinseln Kreta und Rhodos. Die Türkei mit der stark gebuchten Urlaubsregion Antalya liegt aktuell auf Platz 5.

Restplätze für die Herbstferien

Auch Kurzentschlossene können sich jetzt noch ihren Sonnenplatz am Meer sichern: In das Taucher- und Strandparadies Hurghada bietet TUI noch Restplätze für die Herbstferienwoche mit Flug am 26. Oktober ab Wien an.

Für Larnaka gibt es ebenfalls vereinzelt Plätze mit Flug am 26. Oktober ab Graz und Linz. Wer den Sommer lieber auf einer griechischen Insel verlängern möchte, kann sich noch Plätze auf der Urlaubsinsel Kreta mit Flug am 23. Oktober ab Graz, Linz und Salzburg oder am 23. Oktober ab Wien auf die Insel Rhodos sichern.

Der kostenlose TUI Protect Reiseschutz ist bei allen Reisen in den Herbstferien inkludiert. Flexibilität gibt es weiterhin mit dem buchbaren Flex-Tarif Upgrade. Dieses bietet flexible Umbuchungs- bzw. Stornomöglichkeiten bis 15 bzw. 29 Tage vor der Abreise.

TUI Herbstferien-Ranking

Top 5 TUI-Destinationen Mittelstrecke:

Hurghada Larnaka Antalya Kreta Gran Canaria

Top TUI-Länder gesamt:

Ägypten Spanien Zypern Griechenland Türkei V.A.E. Malediven

Preisbeispiele:

Eine Woche im Fünf-Sterne Hotel Jasmine Palace Resort in Hurghada ist mit Flug ab Wien am 26. Oktober 2022 auf Basis All Inclusive ab 1.269 EUR pro Person im Doppelzimmer buchbar.

Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel TUI BLUE Alantica Sea Breeze nach Larnaka ist mit Flug ab Graz am 25. Oktober 2022 auf Basis All Inclusive ab 1.359 EUR pro Person im Doppelzimmer buchbar.

Eine Woche im Vier-Sterne Hotel Agapi Beach Resort auf Kreta ist mit Flug ab Graz am 23. Oktober 2022 auf Basis All Inclusive ab 699 EUR pro Person im Doppelzimmer buchbar.

(red)