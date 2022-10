Dertour & Rewe: Weitgehend unveränderte Vertriebskonditionen

Um ein Zeichen für Stabilität, Transparenz und Partnerschaftlichkeit zu setzen, führen Dertour Austria und die Rewe Austria Touristik ihr Provisionsmodell in den Vertriebskonditionen 2022/23 in allen wichtigen Punkten weitgehend unverändert fort. So bleibt der Jahresumsatz für 10% Grundprovision bei 70.000 EUR, die Spitzenprovision wurde leicht auf 14% erhöht. Außerdem honoriert der DER Touristik Bonus erstmalig Buchungen der Hotelmarken Sentido, Calimera, COOEE und Playitas zusätzlich. Auch für Aldiana gibt es attraktive Zusatzvereinbarungen. Darüber hinaus erhalten die Reisebüro-Partner der DER Touristik mit den Take More-Aktionen auch im kommenden touristischen Geschäftsjahr unterjährig attraktive Zusatzertragschancen.

„Wir möchten gemeinsam mit unseren Reisebüro-Partnern wachsen. Deshalb halten wir bewusst an niedrigen Umsatzhürden für die Qualifizierung für Grund- und DER Touristik Provision sowie für den DER Touristik Bonus fest“, so der Bereichsleiter für Kundenmanagement Robert Biegler.

Die Auszahlung der Grundprovision wird dabei auch weiterhin im Folgemonat der Buchung erfolgen. Auch die Zusatzprovisionen errechnen sich weiterhin nach dem Eingang der Buchung und nicht nach dem Reisedatum. Das soll für maximale Transparenz und Planbarkeit sorgen und sich somit positiv auf die Liquidität der Reisebüros auswirken.

Erholung des Reisemarkts & erweitertes Portfolio

„Der Reisemarkt hat sich zu unser aller Freude massiv verbessert. Die Reiselust der Menschen ist groß und wir haben gesehen, dass die Urlauber mehr Geld für höherwertige Urlaube ausgeben“, erklärt Martin Fast, Geschäftsführer Dertour Austria und Rewe Austria Touristik. „Für das kommende Jahr rechnen wir damit, dass dieser Trend anhält. Zudem stellen wir eine deutlich anziehende Fernreise-Nachfrage fest, die sich positiv auf die Touristik-Umsätze unserer Reisebüro-Partner auswirken wird. Denn mit dem großen Fernreise-Portfolio unserer Veranstaltermarken mit einem entsprechend hohen Umsatzanteil lassen sich alle Kundenwünsche erfüllen.“

Auch die Portfolio-Erweiterung der DER Touristik soll im kommenden Jahr umsatzfördernd wirken: mit dem hochwertigen und breitgefächerten Hotelprogramm von Playitas und den DER Touristik Hotels & Resorts, dem erweiterten Angebot von Dertour Deluxe, dem Produktausbau in den beliebtesten Ferienregionen in Verbindung mit attraktiven Flug-Specials sowie einem großen Fernreiseprogramm können Reisebüro-Partner aus dem Vollen schöpfen.

Attraktive Mehrwerte der DER Touristik-Veranstalter wie das Flexpaket und das Sicher-super-sorglos-Paket geben den Reisebüros zusätzlich überzeugende Verkaufsargumente an die Hand.

Zusatzertragschancen mit "Take More %"



Mit Take More können Reisebüros auch im kommenden Touristikjahr auf bestimmte Produkte von garantierten und teilweise erhöhten Provisionen profitieren: so erhalten alle Reisebüro-Partner 15% Provision auf das gesamte Mietwagenprodukt - dies bezieht sich jetzt auch auf alle Mietwagen aus den Länderprogrammen, die bisher normal verprovisioniert wurden. Darüber hinaus werden für alle Reisebüro-Partner Dertour Deluxe-Kreuzfahrten mit 12% vergütet, Dertour Kreuzfahren und Flussreisen mit jeweils 10% und für Dertour Gruppenreisen gibt es, je nach Gruppengröße, bis zu 16% Provision ab der ersten Buchung. Darüber hinaus legt die DER Touristik mit „Take More +“ weiterhin unterjährige Provisionsaktionen auf, mit denen die Reisebüros ihre Erträge zusätzlich steigern können.

Schulungen & Weiterbildungen

Um ihre Reisebüro-Partner bei der Beratung am Counter bestmöglich zu unterstützen, legen Dertour Austria und die REWE Austria Touristik auch im kommenden Jahr einen Schwerpunkt auf Weiterbildung. „Bereits in diesem Jahr war unser Angebot an Fachstudienreisen und Präsenz-Seminaren fast wieder auf Vor-Pandemie-Niveau. Daran wollen wir anknüpfen und auch im kommenden Touristikjahr ein vielfältiges Campus-Programm anbieten, das wir mit weiteren Schulungsangeboten wie digitalen Reisemessen, Webinaren, e-Learning-Kursen und Podcasts, aber auch mit Roadshows ergänzen“, so Jörg Fermüller, Leitung Vertrieb Dertour Austria und Rewe Austria Touristik, abschließend. (red)