Eurobike: Neue Radreisen für 2023

Während viele Rad-Urlauber im Oktober und November noch in der bunten Herbstnatur unterwegs sind, planen andere schon für die nächste Saison. Schon Mitte März kann’s losgehen. Und zwar mit neuen Radreisen von Eurobike. Gleich sechs brandneue Touren stehen im Katalog. Je zwei in Italien, Portugal und Österreich.

Radreisen in Italien:

Rund um den Gardasee:

Diese neue Rundtour, die in Desenzano/Sirmione beginnt, umkreist den See gegen den Uhrzeigersinn und enthält außerdem auch Abstecher ins Umland. Zu den Highlights zählen: der Besuch der Festungsanlage von Peschiera, eine Fahrt durchs Sarcatal und Touren zu den Alpenseen Ledro und Idro. Preisbeispiel: Die 7-tägige Reise "Rund um den Gardasee" wird von 2. April bis 8. Oktober 2023 ab 799 EUR angeboten.

Venetiens Villen & Wein mit Charme:

In Italien, dem Land der Genießer, warten auf die Radler dieser „Doppel-Sternfahrt“ malerische Landschaften, guter Wein, kulinarische Leckerbissen und zwei besondere Hotels. Eine historische venezianische Villa in Treviso und ein modernes Familienhotel in Longa di Schiavon sind Ausgangspunkte für Radausfüge z. B. auf der Strada del Vino del Piave und zum Prosecco-Hügel von Valdobbiadene. Preisbeispiel: Die 7-tägige Reise "Venetiens Villen & Wein mit Charme" wird von 1. April bis 7. Oktober 2023 ab 699 EUR angeboten.

Radreisen in Portugal:

Algarve: Sagres –Tavira:

Diese neue Radreise führt zu bekannten Ferienorten an der Algarve, aber auch durch stille Landschaften, zu Salzseen, Fischerdörfernund zum historischen Städtchen Tavira. Preisbeispiel: Die 8-tägige Reise "Algarve: Sagres –Tavira" wird vom 18. März bis 9. Dezember 2023 ab 799 EUR Angeboten.

Lissabon –Sagres:

Eine traumhafte Radtour von Portugals Hauptstadt Lissabon entlang der Atlantikküste bis zur Seefahrer-Stadt Sagres. Kurz vor dem Ziel geht’s zum spektakulären Kap St. Vincent, dem südwestlichsten Punkt Europas. Auf bis zu 70m hohen Felsen sendet ein historischer Leuchtturm seine Signale hinaus aufs Meer. Preisbeispiel: Die 7-tägige Reise "Lissabon –Sagres" wird von 19. März bis 10. Dezember 2023 ab 799 EUR angeboten.

Radreisen in Österreich:

Innsbruck –Salzburg –Wien:

Auf den drei bekanntesten Fluss-Radwegen – Innradweg, Tauernradweg und Donauradweg – radeln die Urlauber einmal quer durch die schönsten Landschaften Österreichs. Highlights auf der Tour von Salzburg nach Wien sind unter anderem die Krimmler Wasserfälle, der Zeller See und die Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf. Preisbeispiel: Die 13-tägige Reise "Innsbruck –Salzburg –Wien" wird von 29. April bis 7. Oktober 2023 ab 1.499 EUR angeboten.

Alpe-Adria-Radweg für Familien:

Kurze Tages-Etappen, einfache Radwege ohne anstrengende Steigungen und unterwegs viel zum Schauen und Staunen – die Radtour von Salzburg nach Villach ist ideal für Familien. So stehen auf dem Programm beispielsweise das Keltenmuseum Hallein, die Gollinger und Gasteiner Wasserfälle sowie die Salzachöfen, ein klammartiger Durchbruch, der teilweise als Naturdenkmal geschützt ist.

Die Variation II des Familien-Radwegs führt von Villach nach Grado. Auf dieser Tour werden u.a. die sternförmige Festungsstadt Palmanova und die Römerstadt Aquileia besucht.

Preisbeispiele:

Alpe-Adria für Familien I: Diese 8-tägige Reise "Salzburg - Villach" wird von 29. April bis 7. Oktober 2023 ab 799 EUR angeboten.

Alpe-Adria für Familien II: Die 7-tägige Reise "Villach - Grado" wird von 29. April bis 8. Oktober 2023 ab 749 EUR angeboten.

Mehr Informationen & weitere Reisen im aktuellen Eurobike-Katalog oder unter www.eurobike.at