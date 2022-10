IATA: Bilanz zum Flugverkehr im August

Im August sind weltweit deutlich mehr Menschen geflogen als vor einem Jahr, aber das Niveau von vor der Corona-Pandemie ist nach Angaben des Verbandes der Fluggesellschaften IATA noch nicht wieder erreicht.

So seien die Passagierzahlen weltweit im August 67,7% höher gewesen als im Vorjahresmonat, berichtete die IATA am Donnerstag in Genf. Insgesamt sei der Flugverkehr damit bei 73,3% des Niveaus vor der Corona-Pandemie gelegen.

Internationales Geschäft vs. Inlandsflüge

Die europäischen Airlines legten mit plus 78,8% überdurchschnittlich zu. Im internationalen Geschäft habe sich die Passagierzahl im August sogar mehr als verdoppelt: plus 115,6%. Insgesamt entsprach dies aber immer noch nur zwei Drittel des Geschäfts von 2019 - bevor die Corona-Pandemie den Flugverkehr weltweit zeitweise fast völlig lahm legte.

Bei inländischen Flügen hatte die Erholung früher eingesetzt. Im August lag der Verkehr bei 85,4% des Vorkrisenniveaus. (APA / red)